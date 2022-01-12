 

Дочь Бейонсе поразила фанатов своим внешним видом в 10 лет

12.01.2022, 20:22, Разное
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В январе дочь Бейонсе Блю Айви отпраздновала свой 10-й день рождения. Поклонники поражены внешним видом девочки.
Блю Айви является одной из самых перспективных дочек звезд. Сейчас ей 10 лет, но она уже получила «Грэмми» и запустила свою линию одежды. Понятно, что во всем этом девочке помогли известные родители.

Дочь Бейонсе и Джей-Зи и правда отличается от одногодок. В свои 10 она владеет английским, французским языком и имеет собственного стилиста, повара и охрану. Девочка учится в школе, в которой годовая стоимость обучения – 30000 долларов. В общем, жизнь Блю Айви не особо отличается от маминой рутины. Некоторые считают, что именно из-за такой «взрослой» жизни девочка не выглядит на 10 лет.

Свой юбилей Блю Айви отпраздновала 7 января. Бабушка Тина Ноулз тоже присоединилась к поздравлениям и опубликовала снимок с внучкой в Instagram. Подписчики были в шоке, так как не поверили, что на фото в обнимку с бабушкой стоит 10-летняя Блю Айви. Некоторые написали, что девочке будто исполнилось 20. Можно подумать, что на фото мама со взрослой дочерью. Поклонники разошлись во мнениях: некоторые считают неправильным, что родители забирают детство у малышки, а другие восхищены зрелостью дочери Бейонсе. К тому же, сейчас многие современные дети выглядят старше своего возраста, и особенно Блю Айви, которая с пеленок приучена к светской жизни.



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