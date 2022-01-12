 

“Приносите свою выпивку!” Джонсон признался, что был на вечеринке на Даунинг-стрит во время локдауна

12.01.2022, 20:18, Новости дня
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Премьер-министр рассказал, что “вошел в сад сразу после 18.00 20 мая 2020 года, чтобы поблагодарить группу сотрудников”, пишет издание.

По словам Джонсона, он находился на вечеринке всего 25 минут и “безоговорочно верил, что это было рабочее мероприятие”.

Премьер заявил, что понимает гнев общества по поводу его поступка и что “должен был отправить всех обратно внутрь и найти другой способ отблагодарить их”.

Джонсон извинился, добавив, что “должен взять на себя ответственность” за произошедшие события.

Контекст:

19 декабря британская газета The Guardian опубликовала фотографию Джонсона и более десятка людей, пьющих вино в саду его резиденции на Даунинг-стрит. Снимок был сделан во время локдауна в мае 2020 года. Спикер Джонсона заявил тогда, что “сотрудники Даунинг-стрит работали в саду днем и вечером”, писало издание.

10 января скандал вспыхнул с новой силой, поскольку в СМИ попало электронное письмо, в котором помощник Джонсона Мартин Рейнольдс приглашает 100 сотрудников и премьер-министра во время локдауна на вечеринку. В приглашении гостям предлагали после “напряженного периода” “выпить несколько социально дистанцированных напитков в саду”. “Приносите свою выпивку!” – говорилось в письме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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