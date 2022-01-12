Эксперты напомнили о прогнозе Марка Салливана

Россияне, наверное, даже не знают, что первый прототип смартфона появился еще в 1992 году. Ведь в то время только выезжавшие за границу могли знать о существовании мобильной связи. А когда смартфонами в начале 2000-х пользовались американцы и европейцы, в РФ стали распространяться обычные «звонилки». Но наша история не об этом.

Как оказалось, сам факт появления смартфона со всеми его функциями директор компании Pacific Telephone and Telegraph Марк Салливан предсказал еще в 1953 году! То есть, еще примерно за четыре десятилетия до презентации прототипа.

Кстати, Стив Джобс на свет родился только через два года после знаменитого заявления Салливана. А впереди были еще персональные компьютеры.