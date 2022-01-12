 

Корреспондент – Украина и США обсудили план сдерживания «российской агрессии»

12.01.2022, 19:48, Новости дня
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Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Как пишет «Корреспондент», стороны обсудили «дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейшей агрессии», в частности жёсткие экономические санкции против Москвы и практическое укрепление обороноспособности ВСУ.


AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с государственным секретарём США Энтони Блинкеном. Как передаёт «Корреспондент», об этом пишет МИД Украины.

Энтони Блинкен рассказал Дмитрию Кулебе о встрече российской и американской делегаций в Женеве 10 января. Отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств согласовали дальнейшие шаги Украины и США, учитывая следующие дипломатические контакты с Россией в формате Совета РФ — НАТО и постоянного совета ОБСЕ.

Кроме того, Кулеба и Блинкен обсудили «дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейшей агрессии», в частности жёсткие экономические санкции против Москвы и практическое укрепление обороноспособности ВСУ.

Госсекретарь США подтвердил непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны отметили взаимную приверженность дипломатическому принципу «никаких договорённостей по Украине без Украины».

«Благодаря активной дипломатической работе, Украина имеет мощную международную поддержку. Среди наших партнёров растёт понимание, что евро-атлантический простор будет в безопасности только тогда, когда Украина будет в безопасности. Мы вместе активно воплощаем эту формулу безопасности. Переговоры в Женеве доказали, что наша сила заключается в единстве и согласованности позиций на фоне российских ультиматумов», — заявил Дмитрий Кулеба.



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