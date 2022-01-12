Le Figaro – США призвали российских военных скорее уйти из Казахстана

США выразили радость оттого, что в Казахстане воцарился мир, но при этом напомнили, что миротворцы из ОДКБ обещали уйти из страны, как только там восстановится порядок. Как пишет Le Figaro, президент Казахстана уже рассказал, в какие сроки иностранные силы будут выведены из региона.



AP

США призвали Россию «в скором времени» вывести своих военных из Казахстана, которые были направлены туда по просьбе президента Токаева для подавления беспорядков, пишет Le Figaro.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс выразил радость Вашингтона по поводу того, что в эту страну возвращается мир и спокойствие. Также там отреагировали на заявление Токаева о том, что миротворческие силы ОДКБ завершили свою миссию. Но около 2 тыс. военных по-прежнему остаются в Казахстане, и США призвали их соблюдать права человека и исполнить своё обещание в скорейшем времени оттуда уйти.

Сам глава Казахстана отметил, что вывод сил ОДКБ начнётся в течение двух дней, будет проходить постепенно и не займёт больше десяти дней. В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что военные уйдут, как только ситуация полностью стабилизируется, и произойдёт это по решению казахских властей.

На прошлой неделе глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что, «как только к вам пришли русские, иногда бывает очень трудно заставить их уйти». РФ резко отреагировала на эти слова, пишет Le Figaro.