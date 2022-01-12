 

Певицу Марину Хлебникову выписали из больницы

12.01.2022, 19:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в собственной московской квартире, сообщила о своей выписке из больницы после почти двух месяцев лечения. Это произошло на следующий день после того, как она дала интервью в шоу Андрея Малахова и рассказала о своем состоянии. Она опубликовала в своем Instagram пост с аудио-сообщением:

Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу поделиться с вами замечательной новостью. Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада, – объявила она своим подписчикам в Instagram.

Певица уточнила, что пока не может вернуться домой, где 18 ноября 2021 года произошел пожар.

Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу пока у друзей, которые помогали мне все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры. Спасибо вам всем за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев, – сказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Марина Хлебникова (@marina_hlebnikova_official)

Напомним, что 18 ноября 2021 года в доме №14 по Ратной улице произошел пожар. Согласно отчетам службы МЧС, “площадь возгорания составила 10 квадратных метров, и в 22:51 огонь был потушен. Серьезно пострадал один человек, он спасен и передан медикам”. Как позже выяснилось, пожар произошел в квартире певицы Марины Хлебниковой, где она живет с родителями и дочерью. Возгорание произошло в спальне артистки, а спасатели обнаружили Марину без сознания, вытащили из квартиры и передали медикам. Хлебникову госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, некоторое время она была подключена к аппарату ИВЛ, затем проходила лечение в ожоговом отделении.

Марина Хлебникова



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Суд во Флориде запретил Елене Малышевой появляться на американском телевидении после выступления танцующих яичек

09.02 / Лидию Федосееву-Шукшину не выпускает из квартиры собственная дочь

05.07 / Владимир Путин напомнил об опасности советской Конституции

20.09 / Мнение: Призыв

11.01 / В Будапеште вскоре стартуют съемки фильма по мотивам игры Borderlands

20.10 / Лукашенко своими неадекватными действиями спровоцировал выход людей на улицу – политолог

05.12 / Мнение: Почему в США хотят легализовать марихуану?

28.04 / Ведущая Екатерина Андреева легла в швейцарскую клинику ради “осиной талии”

17.11 / Анастасия Шубская эффектно отпраздновала день рождения: “Спасибо всем!”

19.09 / Мнение: Художник, потерявший веру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика