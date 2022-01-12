Певицу Марину Хлебникову выписали из больницы

Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в собственной московской квартире, сообщила о своей выписке из больницы после почти двух месяцев лечения. Это произошло на следующий день после того, как она дала интервью в шоу Андрея Малахова и рассказала о своем состоянии. Она опубликовала в своем Instagram пост с аудио-сообщением:

Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу поделиться с вами замечательной новостью. Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада, – объявила она своим подписчикам в Instagram.

Певица уточнила, что пока не может вернуться домой, где 18 ноября 2021 года произошел пожар.

Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу пока у друзей, которые помогали мне все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры. Спасибо вам всем за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев, – сказала она.

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Публикация от Марина Хлебникова (@marina_hlebnikova_official)

Напомним, что 18 ноября 2021 года в доме №14 по Ратной улице произошел пожар. Согласно отчетам службы МЧС, “площадь возгорания составила 10 квадратных метров, и в 22:51 огонь был потушен. Серьезно пострадал один человек, он спасен и передан медикам”. Как позже выяснилось, пожар произошел в квартире певицы Марины Хлебниковой, где она живет с родителями и дочерью. Возгорание произошло в спальне артистки, а спасатели обнаружили Марину без сознания, вытащили из квартиры и передали медикам. Хлебникову госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, некоторое время она была подключена к аппарату ИВЛ, затем проходила лечение в ожоговом отделении.

Марина Хлебникова