Феминизм, реализм и интимное Средневековье: 9 актуальных книг о женщинах

Вы узнаете, чем женское сердце отличается от мужского, прочитаете о роли женщин в искусстве и жизни дам в Средневековье. Отправитесь в путешествие с самой эксцентричной англичанкой, познакомитесь с редактором Vogue и тремя влиятельными женщинами Китая. Терапевтическое и познавательное чтение.

Джентльмен Джек в России

Когда вышел сериал “Джентльмен Джек”, главная героиня Анна Листер мгновенно превратилась в поп-звезду и ЛГБТ-икону. Путешественница, альпинистка и писательница, она вела необычную жизнь для британской леди XIX века.

Последние годы жизни Анна провела в путешествии по России, где познакомилась со многими известными аристократами — Голицыными, Толстыми, Пущиными… Листер все записывала в дневник — его заключительную часть расшифровала и перевела искусствовед Ольга Хорошилова. Получилась картина повседневной России XIX века глазами эксцентричной англичанки и невероятно захватывающий исторический роман с многочисленными иллюстрациями.

Обретение внутренней матери

Почему мы стараемся жить тихо и незаметно? Откуда берется чувство, что мы недостаточно хороши? Почему терпим плохое отношение к себе, замалчиваем чувства, становимся жертвами депрессий и пищевых расстройств?

Магистр психологии Беттани Уэбстер считает: часто дело в материнской травме — боли, которую женщины передают из поколения в поколение. В этом руководстве вы найдете инструменты для выявления травмы и стратегии, чтобы ее исцелить. Узнаете, как получить доступ к собственной внутренней матери и преобразовать боль в любовь к себе. Поймете, как прервать порочный круг и сделать жизнь наших дочерей — и всего общества — здоровее и счастливее.

Незнакомка в городе сегуна

В японской деревне XIX века дочери буддийского священника Цунено предстояло быть кроткой, выйти замуж и вырастить детей. Но к своим 35 годам, после трех неудачных браков, непокорная дочь сбежала из дома.

Наполненная колоритными деталями и написанная прекрасным языком книга переносит нас в Японию XIX века. Цунено — наш проводник в этом мире. Она жертвует всем, чтобы отринуть условности и начать жизнь с чистого листа. Эми Стэнли рисует мир такими живыми красками, что, закрыв книгу, трудно вернуться в настоящее. Настоящий шедевр документальной прозы и литературной антропологии.

Интимное Средневековье

Женщины Средневековья были неряшливы, не следили за гигиеной и носили пояс верности. Что из этого правда? Историк Розали Гилберт развенчивает мифы об образе жизни женщин того времени рассказывает, что у них общего с современницами.

Гилберт увлекательно и с изрядной долей юмора погружает нас в Средневековье и приводит истории самых выдающихся женщин. Как в ту темную эпоху писали и говорили о сексе? Как им занимались? И какую роль играла во всем этом церковь? Настоящий экскурс в прошлое с рецептами травяных сборов, снадобий и медицинскими советами из средневековых рукописей, которые настоятельно не рекомендуется пробовать на себе.

Главные женщины в истории искусства

Женщины занимались творчеством с древности, но на протяжении долгих веков их практически вычеркивали из истории искусства. Им запрещалось поступать в художественные академии, а главной задачей считалось выйти замуж.

Книга историка-искусствоведа Сьюзи Ходж восстанавливает справедливость. Здесь 60 ключевых произведений, яркие и сильные личности, сломанные судьбы и забытые имена. Фрида Кало и Мэри Кэссетт, Наталья Гончарова и Марина Абрамович, Яёи Кусама и Линь Цзинцзин. Картины, скульптуры, инсталляции и перформансы художниц всего мира — в контексте истории искусства. Фиксируя факты, автор показывает, какой была жизнь наших предшественниц и как изменился мир.

Старшая сестра, Младшая сестра, Красная сестра

“Жили в Китае три сестры. Одна любила деньги, другая — власть, а третья — свою родину”. Так говорили, словно о героинях из сказки, о сестрах Сун — самых влиятельных женщинах Китая XX века.

В этой групповой биографии Юн Чжан раскрывает драматические судьбы трех выдающихся женщин на фоне эпохи. Старшая сестра Айлин была неофициальным главным советником генералиссимуса и одной из самых богатых женщин страны. Младшая — стала первой леди националистического Китая. Красная сестра вышла замуж за отца-основателя Китайской Республики Сунь Ятсена, а после была заместителем Мао Цзэдуна.

Женское сердце

Раньше кардиологию развивали мужчины и для мужчин. Женщин редко включали в клинические исследования: считалось, что проблемы сердца им не грозят. Зато были популярны курсы, на которых жены учились ограждать мужей от забот и нагрузок.

Ситуация стала меняться совсем недавно: первые упоминания о сердечно-сосудистых заболеваниях у женщин в научной литературе появились лишь в 1991 году. Профессор Анджела Маас написала первую книгу о здоровье и устройстве женского сердца. В ней — случаи из практики, рекомендации и передовые исследования. О том, женское сердце бьется быстрее, что развитие аритмий у мужчин и женщин происходит по-разному. И даже процессы старения протекают неодинаково.

D.V.: Диана Вриланд

Диана Вриланд — легендарный главный редактор американского Vogue, женщина, обладающая страстностью, стальной волей и безупречным вкусом. Именно она сделала Vogue самым влиятельным глянцевым журналом.

А еще Диана — блестящий рассказчик. В своей автобиографии она увлекает за собой в ослепительную и бурную жизнь. Вы начнете различать цвета, о которых прежде не имели понятия. Устанете смеяться и смахивать со своих рук мурашки. Будете бросаться к блокноту или телефону, чтобы записать цитаты. Аудиокнигу о Вриланд озвучила Алена Долецкая, которая признаётся: “Эта книга — очень дорогой десерт, который следует отведывать маленькой кофейной ложечкой”.

Ее тело и другие

“Это проза настолько осязаема, что возникает желание растирать фразы между пальцами”, — пишет американская газета Boston Globe о книге молодой и невероятно успешной писательницы Кармен Марии Мачадо.

Сборник рассказов, который не похож на всё, что вы читали раньше. Коллекция притч-сказок, наполненных метафорами. Вот что пишет литературный критик Галина Юзефович: “Кармен Мария Мачадо, без преувеличения, сумела подобрать к нашей действительности универсальный мастер-ключ. Каждый ее рассказ — неизменно поэтичный, жутковатый, метафоричный, безупречно выстроенный — это одновременно и точнейшая иллюстрация к сегодняшним общественным тревогам и страхам, и парадоксальная, но всегда убедительная их трактовка”.