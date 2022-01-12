Мнение: Кто отрезал Казахстан, Сталин про царизм и успешный год Роскосмоса

1. Фанаты Сталина любят ругать Хрущёва за то, что он передал Крым из состава Российской СФСР в состав УССР в 1954 году. Мол, товарищ «кукурузник» не только предал анафеме память их «великого вождя», но и по глупости сдал российские национальные интересы, подложив нам мину, которая рванула спустя десятилетия.

Но вот перед нами карта СССР на момент основания, декабрь 1922 года. Никакой отдельной Казахской ССР – равно как и Туркменской, и Киргизской, – на ней нет и в помине, территория Российской Федерации простирается вплоть до границ с Ираном и Афганистаном.

Сталин отрезал Казахстан от России и превратил его в отдельную республику СССР вместе с принятием своей конституции в 1936 году. В том же году Сталин создал из русских земель Киргизскую ССР, а чуть ранее, в 1929 году – Таджикскую ССР. Туркменскую ССР коммунисты отрезали от России в 1924 году – засчитывать Иосифу Виссарионовичу этот конкретный эпизод расчленения нашей страны, пожалуй, нельзя, так как в 1924 он ещё не полностью утвердился в качестве единоличного правителя.

В любом случае, получается, что товарищ Сталин отрезал от России рекордного размера кусок. Даже товарищ Ленин отрезал меньше, а уж с товарищем Хрущёвым и не сравнить.

Можно, конечно, опять свалить всё на Ленина, как это любят делать некоторые сталинисты (считающие, что «государственники»-сталинцы правильно сделали, когда репрессировали «революционеров»-ленинцев). И действительно – казахско-киргизская автономия была учреждена ещё при Владимире Ильиче в 1920 году:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Киргизская_Автономная_Социалистическая_Советская_Республика_(1920—1925)

Но всё же отделил казахов и повысил Казахстан до статуса союзной республики именно Сталин. Если бы тогда Казахстан остался автономной республикой, сейчас он был бы в составе России.

Хрущёв же, при всех его недостатках, всё же вернул в состав Российской Федерации в 1956 году Карело-Финскую ССР – ещё один сталинский отрезок. Да и с Крымом нет полной ясности, кто сыграл бо́льшую роль в его отрезании от России – Хрущёв или другой наследник Сталина, Георгий Маленков (который в 1953-1955 годах был Председателем Совмина СССР и играл в руководстве страны не меньшее значение, чем генсек КПСС).

2. Историк Сергей Цветков пишет:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1881743.html

В докладе о 24-й годовщине Октябрьской революции 6 ноября 1941 г. вождь сказал… о России:

«По сути дела гитлеровский режим является копией того реакционного режима, который существовал в России при царизме. Известно, что гитлеровцы так же охотно попирают права рабочих, права интеллигенции и права народов, как попирал их царский режим, что они так же охотно устраивают средневековые еврейские погромы, как устраивал их царский режим».

(Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 4 изд. М., 1944. С. 26).

Сдав полстраны врагу, понимая, что одной ногой уже стоит в могиле, готовясь к бегству из Москвы, не удержался, чтобы не пнуть ещё раз мертвого льва, не допустившего немца даже до Пскова.

Добавлю, что красноармейцами в 1918-1920 гг. в 372 населённых пунктах Украины было убито 30500 евреев.

Профессор факультета иудаизма и исследования евреев из Университетского колледжа Лондона Джон Клир в работе «Русские, евреи и погромы 1881–1882» (2011 г.) пишет: «современные исследования развеяли миф о том, что российские власти несут ответственность за подстрекательство, допущение и одобрение погромов».

3. Основатель канала «Сделано у нас» подвёл итоги деятельности Роскосмоса в прошлом году. По его мнению, после долгих невыразительных лет постепенного разгребания проблем и наведения порядка, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин таки смог показать достойный результат своего руководства отраслью:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/rogozin-nachal-davat-rezultat-61d8645c50585f32fbd87554

А. Космодром “Восточный”

В 2021 году наш новый Российский космодром впервые заработал полноценно. Если до сих пор в год выполняли по 1-2 пуска, то в ушедшем году состоялось целых 5, причем все они были коммерческие. Активно и с опережением графика идет строительство второй очереди космодром со стартовой площадкой для ракеты “Ангара».

Б. Ракета-носитель «Ангара»

В свое время именно Рогозин инициировал перенос производства этой ракеты в Омск, что многими было принято в штыки. На самом деле перенос такого сложного производства на другую площадку – сложнейшая задача. Но именно 2021 год показал, что с этой задачей отлично справились. Напомню, что до этого последний пуск Ангары состоялся в далеком 2014 году, за 4 года до прихода Рогозина в Роскосмос, казалось сам проект закончился неудачей. Именно Рогозин, по сути, спас эту ракету.

В. Запуск модуля «Наука»

Я напомню, что первоначально вывод многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) планировали не позднее 2007 года. Но эта история отлично иллюстрирует тот кошмар, который тогда творился в отрасли:

«12 июля 2013 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что специалисты РКК «Энергия» вынуждены провести дополнительные работы и проверки на МЛМ «Наука»: выявлено большое количество брака со стороны Центра им. Хруничева, который предстоит устранить. Например, замусоренными оказались трубопроводы системы заправки горючим. Запуск модуля с посторонними частицами в топливной системе мог привести к поломке двигательной системы всей МКС.»

Но если вы думаете, что в результате работа закипела, то вы ошибаетесь. МЛМ «Наука» приросла к земле. Даже в 2019 году у модуля продолжали выявлять брак.

«25 марта 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил информацию от источника в ракетно-космической отрасли о замене старых баков на баки от РБ «Фрегат». Как пояснил Рогозин, со старыми баками возник целый ряд проблем в связи с негодным хранением, в частности, имеются микротрещины, подтвердился факт усталости металла, также на баки утеряна документация.»

Вы только вдумайтесь в это: на баки утеряна документация. Утеряна, Карл!

То что МЛМ «Наука» сейчас работает на МКС – это героический успех! На самом деле, учитывая судьбу модуля, этого не должно было произойти. И то что это все-таки произошло, говорит о титанической работе, проделанной именно внутри госкорпорации – только наладив работу внутри, можно было решить все проблемы, найти весь брак, и успешно пристыковать сложнейший модуль к МКС.

Г. Вывод узлового модуля «Причал»

Конечно, по сравнению с МЛМ «Наука», вывод и стыковка “Причала” выглядит как мелочь. Между тем, это единственный модуль МКС, который был полностью построен в России.

Эскизные проекты были утверждены на заседании научно-технического совета РКК «Энергия» 13 января 2011 года.Уже к 2014 году в РКК «Энергия» проведены сборка и успешные заводские контрольные испытания штатного изделия УМ «Причал», после чего он находится на хранении до принятия заказчиком отдельного решения о его запуске. И только при Рогозине в 2021 году этот модуль, пролежав на складе 7 лет, был пристыкован к МКС.

Это самые яркие и значимые, но далеко не все успехи. Что-то нас еще ждет впереди, что-то остаётся в тени как обычная рабочая рутина. Но очевидно – работа Дмитрия Олеговича Рогозина позволила остановить падение нашей космонавтики у самой пропасти, любой кто хотя бы поверхностно поинтересуется тем, что там творилось до него, поймет, что даже если у Рогозина есть ошибки (а не ошибается тот кто ничего не делает), то они просто мелочь по сравнению с тем, что творилось в отрасли ранее.

Лично я оцениваю управленческие таланты товарища Рогозина довольно скептически. На мой взгляд, корень проблем российской космонавтики в том, что она унаследовала советские болезни: смехотворно низкие зарплаты инженеров, например. И коммунист Рогозин — явно не та фигура, которая может эти болезни вылечить.

Да, я знаю, в США с космосом ещё хуже. Однако это слабо меня утешает.