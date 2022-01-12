 

Ученые опровергли связь использования мобильных телефонов и риска опухоли головного мозга у молодежи

12.01.2022, 19:38, Разное
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Испанские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние использования мобильных телефонов на риск появления опухоли головного мозга у представителей молодежи. Выяснилось, что применение данных электронных устройств не связано с увеличением опасности развития упомянутого недуга.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих Барселонский институт мирового здоровья (Испания), стали опасения, периодически появляющиеся в СМИ, исходящие от сотрудников медицинских организаций и предполагающие негативное влияние мобильных телефонов, а также других гаджетов на здоровье современной молодежи. В частности, некоторые медики заявляли, что пристрастие к ставшим незаменимыми девайсам весьма вероятно может привести к заболеваниям головного мозга, в том числе – появлению в нем опухолей. Со своей стороны, испанские специалисты проанализировали информацию о молодых людях, собранную в 14 странах мира, и на основании результатов изыскания сделали вывод – прямой связи между процессами нет.

В частности, в научной работе были использованы данные почти 900 представителей молодежи в возрастном диапазоне от 10 до 24 лет, которые медики сравнили с информацией здоровых молодых людей в количестве 1,9 тысяч человек. Все исследуемые заполнили подробную анкету, содержащую вопросы об истории использования беспроводных устройств – мобильных и стационарных телефонов. “Использование мобильных и беспроводных стационарных телефонов у молодых людей не связано с повышенным риском развития опухоли головного мозга”, – подытожили эксперты.

Более того, итоги исследования выявили даже довольно неожиданную зависимость: при частом применении беспроводных телефонов риск опухоли может даже иметь тенденцию к снижению. Однако такую корреляцию исследователи не стали относить к профилактическому эффекту воздействия гаджетов и объяснили возможными ошибками в тестировании, связанными с вероятным заполнением анкет родителями вместо своих детей. Материалы научной работы были опубликованы в Environment International.

Источник: tass.ru



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