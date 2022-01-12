В Германии новый рекорд новых случаев COVID-19 за сутки

За сутки в стране подтвердили 80 430 случаев COVID-19, умерло 384 человека.

Всего в Германии подтвердили почти 7,7 млн случаев, умерло 114,7 тыс. человек.

Предыдущий рекорд в стране был зафиксирован 24 ноября – 66 884 новых случаев.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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