 

Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь. Он отреагировал

12.01.2022, 19:34, Новости дня
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Возлюбленная Налчаджиоглу отметила, что они с ним прилетели в отпуск в Занзибар.

“Первое фото из Занзибара”, – подписала она.

Налчаджиоглу оценил снимок невесты, на котором она позирует в профиль, оголив грудь, поставив лайк.

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Публикация от Макияж Киев * (@__l_i_l_i_a___)

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиоглу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии Реус, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.

В конце октября Налчаджиоглу познакомил дочь Софию со своей невестой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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