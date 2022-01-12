Участники автомобильного крестного хода «За трезвость» лишены водительских прав за отказ от медосвидетельствования

Мировой суд Карасукского района Новосибирской области лишил водительских прав 26 водителей, которые принимали участие в автомобильном крестном ходе «За трезвость». 9 января они отказались пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Провести крестный ход карасучане решили, чтобы помочь землякам выйти из затяжных праздников. Колонна из 26-ти автомобилей должна была трижды объехать город по кругу. На остановках участники выходили из машин, чтобы читать молебны у иконы «Неупиваемая чаша». Однако уже на первом круге дежурный экипаж ГИБДД заметил, что машины движутся по весьма причудливой траектории. Колонну остановили для проверки.

«Сотрудники Дорожно-патрульной службы обнаружили у водителей внешние признаки алкогольного опьянения – покраснение лица, неустойчивую походку, бессвязную речь и запах алкоголя изо рта. Гражданам было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако они в присутствии понятых отказались это сделать, ссылаясь на то, что крестный ход благословлён епископом и ГИБДД не вправе ему мешать», – сообщили в районном ГАИ.

В Карасуке события 9 января уже прозвали «Кровавым воскресеньем». Здесь ещё никогда не лишалось прав столько водителей одновременно. На суде участники крестного хода просили освободить их от ответственности, поскольку они действовали в условиях крайней необходимости – мероприятие требовалось провести незамедлительно, и ждать, когда из организма выветрится алкоголь, было некогда.

Настоятель местной церкви обвинил ГИБДД в срыве мероприятия и в том, что Карасукский район продолжает пить в рабочие дни.

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