 

Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6%

12.01.2022, 19:30, Разное
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…в связи с повышенной инфляцией.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6% в связи с повышенной инфляцией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором,

потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — пояснил президент.

«Пенсии, скорее всего, будут проиндексированы на 8,6% задним числом — уже с 1 января этого года», — сообщила РИА Новости зампред комитета Совфеда Бибикова. — «Средняя пенсия в РФ после индексации вырастет примерно на 1400 рублей».

Ранее с 1 января пенсии были проиндексированы на 5,9%. Во время принятия бюджета на 2022 год Путин инициировал повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 8,6% в связи с предположением, что инфляция по итогам года может намного превысить прогнозные показатели. Тогда же президент упомянул и о необходимости соразмерного повышения пенсий.

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В конце 2021 года инфляция в РФ достигла 8,39%, по предварительным данным Росстата. В 2020-м годовая инфляция составила 4,9%, в 2019-м — 3%. В 2015 году, когда этот показатель стал рекордным, он достиг 12,9%.

Что касается продовольственных товаров, то они в декабре, по данным Росстата подорожали на 1,36%, а в целом за 2021 год — на 10,62%. В 2020 году последний показатель составил 6,69%. Непродовольственные товары в декабре подорожали на 0,64%, в целом за год — на 8,58% (в 2020-м — на 4,79%). Цены на услуги в текущем месяце выросли на 0,26%, а за 2021 год — на 4,98%, в 2020-м году — 2,7%.

Источник: Новая газета



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