 

Мнение: Германия угрожает заблокировать Телеграм

12.01.2022, 19:28, Разное
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Как тебе такое, Роскомнадзор?

Мессенджер Telegram могут заблокировать в Германии, если его руководство не будет выполнять требования немецкого законодательства, заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер в интервью газете Zeit.
Ранее она говорила о необходимости ужесточения политики в отношении Telegram, так как там появляются призывы к расправе с представителями властей.~
Фезер отметила, что мессенджеру выписывает множество уведомлений о нарушениях, но их исполнение буксует, поэтому МВД намерено взять этот процесс под контроль.
При этом она подчеркнула, что у Германии нет шансов урегулировать ситуацию в одиночку и требуется общеевропейское решение.
“Сказать, что в конечном итоге мы отключим сервис, — это было явно болезненно для любого поставщика услуг. Но мы должны всегда смотреть, что произойдет, если сервис будет отключен, — тогда придет другой и мы встанем перед той же проблемой. Поэтому я не исключаю, что мы должны нарастить усилия в юридической плоскости”, — сказала министр.
По ее словам, отключение приведет к тяжелым последствиям и будет действительно крайней мерой, но для этого должны провалиться все другие варианты.
Интервьюер спросил также, должно ли это беспокоить основателя Telegram Павла Дурова.
“Ему следовало беспокоится о том, что на его платформе призывают к ненависти и насилию”, — ответила на это Фезер.

Ps. Фактически украли аргументы РКН.

Источник: Colonel Cassad



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