Представлен бюджетный смартфон Meizu mBlu 10

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12.01.2022, 19:27, Новости дня
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В компании Meizu показали новую модель бюджетного смартфона mBlu 10, базовая цена которого составляет всего лишь 110 американских долларов. Разумеется, за такие деньги можно получит только самую скромную версию с объемом оперативной памяти 4 Гб и основным накопителем на 64 Гб.

Заплатив чуть больше, можно получить «оперативку» в 6 Гб и накопитель на 128 Гб, отмечает разработчик. Также представители компании сообщают, что размер диагонали в смартфоне составляет 6.62 дюйма. На нем картинка отображается в формате HD+.

На смартфоны предустановлена операционная система Android 11 с прошивкой Flyme 9. Используется процессор Unisoc. Предзаказы можно делать прямо сейчас, говорят представители компании Meizu.



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