 

«Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов в Алма-Ату

12.01.2022, 19:14, Новости дня
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Рейсы российского перевозчика «Аэрофлот» в Алма-Ату из Москвы планируется возобновить в скором времени, об этом сообщили в самой авиакомпании.

«Аэрофлот» с 14 января возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва – Алматы – Москва», – цитирует сообщение перевозчика РИА «Новости».

Полеты планируется проводить по такому графику: рейс SU1946 вылетает из Москвы («Шереметьево») в 02.35 мск, прибывает в Алматы в 10.30. Обратный рейс SU1947 вылетает из аэропорта Алма-Аты в 12.00, прибывает в Москву («Шереметьево») в 14.00.

Ранее «Аэрофлот» сообщал, что рейсы в Актобе возобновятся с 15 января, в Костанай – с 16 января. С 17 января самолеты будут летать в Караганду.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.



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