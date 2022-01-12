В Минобороны РФ назвали ключевой вопрос в отношениях с НАТО

Главным в отношениях РФ и НАТО является ограничение военной деятельности в Европе и исключение наращивания «контингентов передового базирования», заявили в российском ведомстве.

«Ключевыми вопросами, над решением которых считаем необходимым сосредоточиться, являются… ограничение военной деятельности в Европе, исключение наращивания так называемых "контингентов передового базирования», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Также были названы гарантии нерасширения НАТО за счет Украины и других стран, обязательства о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, в декабре 2021 года МИД РФ опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.