В МИДе указали на неприемлемые для РФ риски в связи с расширением НАТО

Расширение НАТО несет в себе неприемлемые для РФ риски, которым она будут противостоять, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета РФ – НАТО.

«Второй фактор, который серьезным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе, – это процесс расширения альянса. Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении РФ с различных географических направлений и на стратегическую глубину», – передает его слова ТАСС.

«Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять», – подчеркнул Грушко.

Дипломат добавил, что если НАТО будет идти на сдерживание, РФ пойдет на контрсдерживание.

Напомним, заседание Совета РФ – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.

В декабре 2021 года МИД РФ опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.