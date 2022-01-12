 

Байден отправил в отставку главу отдела ЦРУ по «цветным революциям»

12.01.2022, 19:11, Разное
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Президент США Джо Байден отправил в отставку главу отдела ЦРУ по «цветным революциям» (Управления по замене авторитарных глав государств на демократических) Джина Шарпа-младшего, занимавшего должность с 2018 года.

Как сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники, на заседании ЦРУ Байден открыл папку и высказал Шарпу-младшему претензии по поводу провалившихся смен режимов в Венесуэле, Белоруссии и Казахстане.

– А ваш феерический провал в Армении навсегда останется пятном на репутации ЦРУ. Вы под видом демократического лидера привели к власти агента Кремля, который организовал российскую оккупацию Казахстана. Ваш отец работал эффективнее, наверное, вы ещё достаточно молоды занимать столь высокий пост. Приходите после восьмидесяти, – сказал американский лидер, указав на дверь 55-летнему чиновнику.

Временно исполняющим обязанности главы отдела по «цветным революциям» назначен американец украинского происхождения Майкл Ковальчук. Среди вероятных кандидатов на замещение вакантной должности наиболее вероятным считается 58-летний Ян Бжезинский – сын советника по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера Збигнева Бжезинского.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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