Максим Матвеев: “Не хочется, чтобы планета избавилась от людей к чертям собачьим”

Кто такой Джеймс Бонд? Решительный мужчина, который любит стильные наряды, изысканный алкоголь, дорогие автомобили. Он привык справляться с конфликтами силой, завоевывать сердца красивых женщин, загадочно улыбаться и демонстрировать превосходство над противником. Похож ли он на идеал современного мужчины? Уже, кажется, не совсем. Вектор теперь направлен в сторону чувств, а не внешних атрибутов: идеальный мужчина может быть внимательным коллегой, заботливым мужем, нежным отцом, адептом ЗОЖ и вовсе не иметь машины или смокингов. Такой ли Максим Матвеев? Разговоры об идеале ему не по душе, он хмурится. После паузы отвечает:

«Не существует идеального мужчины. Серьезно. Кого мы считаем идеалами? Героев сказок, мифов? Что мы увидим, если разберем их характеры? Каждый из них будет со своими страстями, а страсти не делают человека идеальным. Даже Будда и Христос боролись с искушениями и пороками, что уж говорить об обычных мужчинах».

Поло, брюки, все — Brunello Cucinelli; часы, Omega

Звучит интересно. А когда вы были ребенком, кто-то был для вас идеалом? Висели постеры на стенах или вы пересматривали фильмы по несколько раз?

Во времена моего детства железный занавес только начал приподниматься, так что на большой поток новых фильмов рассчитывать не приходилось. Поэтому и про детские идеалы не могу однозначно ответить.

Может быть, Жан-Клод Ван Дамм?

Нет, мне он не был близок. Вот мир, созданный Джорджем Лукасом, меня привлекал. У него все герои с червоточиной. Даже Люк Скайуокер — он ведь на самом деле очень слабый.

Что скажете о Хане Соло?

Циничный. Цинизм — всегда прикрытие, которым человек защищает болевую точку. Болевые точки есть у всех нас, поэтому Хан Соло притягивает. Еще он был зациклен на обогащении, но ему удалось справиться с этой страстью и перейти на другую ступень развития. Развитие тоже всегда привлекает.

Хорошо, давайте забудем об идеалах. Кто он — герой-образ, на которого хочется ориентироваться?

Недавно я прочитал книгу Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Исходя из мифов, религиозных текстов, художественных произведений, автор разбирает «героя» буквально по кусочкам, как личность. В итоге получилось, что это человек, который проходит трансформацию. Он опускается на самое дно, но внешние или внутренние причины заставляют его двигаться, шевелиться, подниматься с этого дна. Он меняется, приобретает новые черты, избавляется от проблем-якорей, становясь более чистой сущностью. И это очень важно, потому что мы хотим, чтобы герой подсказал, как нам стать лучше, подарил некую инструкцию. Именно поэтому мы обычно отождествляем себя с кем-то из кино или книги, ищем схожие черты, по пути заряжаясь харизмой и примером.

Рубашка, Brunello Cucinelli; брюки, Brooks Brothers; часы, Omega Смокинг, рубашка, камербант и галстук-бабочка — все Brunello Cucinelli; брюки, Brooks Brothers; часы Omega

Похоже, роль психолога, которую вы исполнили в сериале «Триггер», сильно на вас повлияла. Вы много общались с консультантом картины — психологом Сергеем Насибяном?

Безусловно. В наших профессиях много общего. Например, анализ и разбор конкретной личности: выяснение мотивов поступков, анализ характера, выявление болезненных моментов. Мы с Сергеем быстро нашли общий язык, а его истории из практики похожи на захватывающую книгу, невозможно наслушаться. Хотя в теме психологии я довольно давно — увлекся еще во времена съемок сериала Владимира Хотиненко «Бесы». Хотелось разобраться, кто этот Николай Ставрогин. Ведь очевидно, что он болен, но что его мучает, почему он так себя ведет? Я стал читать книги по психиатрии, разговаривать со специалистами. Оказалось, что Ставрогин — собирательный образ пациентов, за которыми Достоевский наблюдал в домах терпимости. Постепенно мой интерес к психологии разрастался, я стал изучать работы Фрейда, знакомиться с разными концепциями. Это удивительный мир, в котором можно бесконечно находить что-то новое. Эти знания помогают мне и в творчестве, и в работе, и в личной жизни.

Тяжело дались съемки в «Триггере»? Должно быть, довольно энергозатратно работать с таким характером?

Серьезно? Действительно так кажется? Работа над ролью далась мне легко — так всегда бывает, когда драматургия хорошая. В определенные моменты происходят «включения»: например, тебе вдруг становится жалко героя, и ты играешь так, как чувствуешь. Не могу назвать это усилиями.

Ваш Артем Стрелецкий — болезненный человек. Есть ли у вас что-то общее с героем?

Да все мы такие. Как бы ни закрывались. Что-то общее, конечно, есть. Прорабатывая образ персонажа, я ориентируюсь на свой опыт. В то же время я отстранен, наблюдаю за ним со стороны и сочувствую. Иначе можно и с ума сойти.

Согласна, что нет людей без травм. Как вы считаете, действительно ли можно улучшить качество жизни, если вернуться в травму и, выражаясь метафорически, сжечь сарай, в котором тебя мучили в детстве?

Думаю, что не всем подойдут радикальные или стрессовые методы, но прорабатывать трудные воспоминания нужно. Защищаться от болезненных ситуаций входит в привычку, с возрастом все сложнее отказаться от этих паттернов. И лучше поздно, чем никогда. Мы ничего не теряем, а общение с психологом освобождает. С каждым сеансом становится все легче, появляется больше энергии, мотивации.

Поло, чиносы — все Brunello Cucinelli; часы, Omega

Вы говорите как человек, который практикует походы к психотерапевту.

Я практикую размышления. Но если мне понадобится пойти к терапевту, не стану избегать этого, но сейчас не чувствую необходимости. Для себя я нашел действенный способ: в любых ситуациях мне помогает медитация. Работа актера в театре тоже равноценна терапии, ведь каждый выход на сцену — это откровенный разговор со зрителем на волнующие темы.

Снимаясь в клипе группы «Моя Мишель» на песню «Зима в сердце», вы, кажется, получили большое удовольствие от перевоплощения. Снежная королева в вашем исполнении получилась тонкой и сложной, при этом она одновременно демонстрирует и мужское, и женское. Столкнулись с хейтерами после этой работы?

Согласившись на этот образ, я был готов к волне хейта, но не получил практически ни одного негативного комментария. Зато положительных откликов было очень много — как от мужчин, так и от женщин. Думаю, так вышло потому, что есть довольно простая идея, и она главенствует над визуальной составляющей. В клипе говорится о принятии близкого человека таким, какой он есть. Солистка Таня Ткачук и вся команда четко понимали и смысл песни, и смысл клипа.

Как вы вообще воспринимаете критику?

Зависит от того, кто мне ее принес. Если это близкие люди или коллеги, которые дают конструктивные комментарии, я принимаю и осмысливаю их слова. Если же речь идет об агрессивном выплеске эмоций — это другое, предпочитаю абстрагироваться. Может, человек встал не с той ноги, да еще мизинцем ударился, а боль было выплеснуть некуда. (Смеется.)

Костюм, Paul Smith; рубашка, Albione; лоферы, Jimmy Choo; часы, Omega

Знаю, что у вас есть одно интересное увлечение — плотничество. Прямо как у Харрисона Форда — исполнителя роли Хана Соло.

Да, знаю, он делает стулья.

Давно вы обнаружили в себе такой талант?

Это занятие со мной с детства. Я жил в городке Светлый Калининградской области. Детские товары туда завозили от силы раз в год. Я месяцами ходил и любовался дорогой сердцу игрушкой, в уме прикидывая, сколько еще бутылок нужно сдать, чтобы накопить на нее. Мой дед старался компенсировать этот дефицит. На своем старом верстаке он делал те игрушки, которые я просил. Дед родился в селе, прошел войну, стал начальником цеха на судоремонтном заводе, при этом всю жизнь что-то создавал своими руками, даже сапоги сам шил. Потрясающий человек. Я просто присматривался к тому, что и как он делает, специально дед меня ничему не учил. Я в принципе «зеркалящий» человек: могу понаблюдать за чем-то и начать делать. Так и с плотничеством получилось. Я даже был отличником на уроках труда.

Стали автором лучшей табуретки?

Нет, но сделал крутую игрушку из фанеры — небольшой фанерный диск, под ним маятник, а сверху курочки зернышки клюют. Она была лучшей в классе. Приятно вспомнить даже. В какой-то момент плотничество превратилось для меня в медитацию: сознание очищается, ты сконцентрирован на процессе и больше ни о чем не думаешь. И мне очень нравятся тактильные ощущения. У меня есть хороший набор станков, с ними приятно работать. Я очень доволен, что могу сделать вещь, которая может порадовать и удивить кого-то. Воспоминания о том, что дед специально для меня создавал игрушки, мне очень дороги. Каждый раз это производило на меня огромное впечатление. И вот такое особенное ощущение мне хотелось подарить детям, поделиться с ними.

Если говорить о счастливых обладателях самодельных игрушек, ваших сыновьях, — как с ними общаетесь? Используете конструкции из серии «настоящий мужчина должен» или «настоящий мужчина не должен»?

Нет. Потому что такая формулировка — представление родителя, оно не соотносится с реальностью маленького человека. Недавно мы с Гришей и Андреем поехали отдыхать на речку под Питер. На пляже я никак не мог оторвать взгляда от следующей картины: один папаша долго и упорно конфликтовал с маленьким сыном. С чего-то отец решил, что если сын именно так наденет очки для плавания, то станет лопоухим. Я сидел и думал: да оставьте вы парня в покое! Каждый ребенок должен пройти свой путь, на котором ему предстоит сделать свои собственные ошибки, а мы, родители, никак не сможем на это повлиять. Единственное, что мы можем, — уберечь от опасных вещей. Объяснить, почему нельзя совать пальцы в розетку. В остальном мы лишь можем подавать им пример. Дети копируют нас: слова, поступки, реакции. Поэтому от детей нужно отстать, а самим посмотреть в зеркало и работать над собой. Так постепенно начнутся изменения и в поведении ребенка.

Костюм, Paul Smith; рубашка, Albione; лоферы, Jimmy Choo; часы, Omega Смокинг, рубашка, камербант и галстук-бабочка — все Brunello Cucinelli; брюки, Brooks Brothers; лоферы, Jimmy Choo; часы, Omega

Знаю, что вы бережно относитесь к окружающему миру, сортируете мусор. Вам тяжело смотреть на беспечное отношение людей к природе?

Порой люди напоминают мне паразитов. О бережном отношении к природе я, пожалуй, задумался как раз в тот момент, когда у меня появились сыновья. Я вдруг представил: а что мы им оставим — выжженную пустыню и горстку стиков от айкоса? Сейчас я сортирую и сдаю на переработку весь мусор, кроме пищевых отходов. Да и то уже присматриваю компостер, чтобы перерабатывал все шкурки и косточки. Пластик сортирую, конечно. Сначала сложно было разбираться и запоминать маркировки, а теперь это вошло в привычку. Я целую лекцию могу прочесть на тему утилизации отходов: куда сдавать пленку, что делать с компакт-дисками…

Что, кстати, с ними делать?

В Москве их и многое другое на переработку принимает компания «Собиратор». Сдать им мусор — гарантия того, что он не попадет на полигон. Я бывал на полигоне — это ад, честное слово. Мусора человечество производит какое-то невероятное количество. Мы уже очень нагрузили планету, которая, конечно, имеет свойство восстанавливаться, но не хочется, чтобы она избавилась от людей к чертям собачьим. Что будет через 10 лет, если человечество исчезнет? Исследования показывают: все будет в порядке. Только не хочется, чтобы человечество исчезло.

Вы ограничиваете приобретение вещей и их потребление?

Начну с того, что у меня нет и никогда не было автомобиля. При необходимости пользуюсь каршерингом. Если говорить о вещизме, то все мы в той или иной степени им страдаем. Я стараюсь давать одежде вторую жизнь. Важно держать личное пространство в чистоте, не захламлять его. Избавление от ненужных вещей дарит прилив сил. Недавно читал книгу, в которой девушка описывает квартиру, доставшуюся ей по наследству. Предыдущее поколение ее родственников занималось накоплением: хрусталь, сервизы, мебель и прочие штуковины — все оказалось ненужным. И вот зачем? Память ведь в голове, а не в вещах. Сейчас, мне кажется, человечество постепенно приходит к мысли, что планета требует гораздо большего внимания, чем наши амбиции. У нас нет другого выбора и уже нет возможности играть в политические игры, реализовывать имперские планы, заниматься обогащением. При этом можно бесконечно рассуждать на эту тему, а можно начать с себя. Вносишь свой скромный вклад — глядишь, и другие подтянутся. Лично я буду стараться. Обещаю.

КАК ПРОШЛА СЪЕМКА Максима Матвеева ДЛЯ HELLO!

Рассказывает главный редактор журнала Ольга Родионова:

“До этой съемки я не была знакома с Максимом. Безусловно, я смотрела фильмы, в которых он снимался, и иногда мне было трудно его узнать. Его герои многогранны и разнообразны. Самым неожиданным для меня стало его появление в клипе группы ”Моя Мишель” на песню “Зима в сердце”, где он перевоплотился в дрэг-квин. Эта работа – словно подтверждение мыслей, которые не покидали меня во время подготовки нового номера HELLO!: нужно не бояться рисковать”,

Максим за кадром с главным редактором HELLO! Ольгой Родионовой

Продюсер: Ольга Закатова

Стиль: Екатерина Мельникова

Мейкап и прическа: Алина Славина

Сет-дизайн: Эля Стреженюк

Ассистент фотографа: Марк Торпан

Ассистент стилиста: Марк-Отто Райцес

Ассистенты сет-дизайнера: Максим Корабенков, Александр Иванов

Ассистент продюсера: София Расторгуева

Бэкстейдж-фотограф: Олимпия Орлова

Мейкап Ольги: Екатерина Пономарева/Lancôme

Прическа Ольги: Марина Мелентьева