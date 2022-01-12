На фоне слухов о лечении княгини Шарлен в Швейцарии: князь Альбер II с детьми катаются на лыжах в Альпах

Современные монархи, в отличие от селебрити, стараются не раскрывать, где и с кем они отдыхают. Но от папарацци сложно скрыться даже коронованным особам.

К примеру, князь Монако Альбер II в эти новогодние каникулы предпочел, по традиции, активный отдых. На днях его видели на склонах Альп вместе с детьми — близнецами Жаком и Габриэллой. Его супруги, княгини Шарлен, с ними не было, но место отдыха наводит на мысль, что они всё-таки навестили ее на Рождество, как Альбер и утверждал в последнем интервью.

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Публикация от @miss_nostalgiamc

Напомним, последний раз Шарлен была замечена со своими детьми и мужем в день своего возвращения из Африки 8 ноября. Однако воссоединение с семьей было недолгим. Меньше чем через две недели она уехала из княжества, по словам мужа, туда, где будет “отдыхать” и приходить в себя “от усталости, в том числе и физической”.

Европейские СМИ провели независимое расследование и заявили, что сейчас княгиня Монако находится в закрытом учреждении Paracelsus Recovery, расположенном на берегу озера в Цюрихе, где анонимно и конфидециально лечат от наркотической, алкогольной и прочих зависимостей, вызванных, к примеру, медицинскими препаратами, расстройства пищевого поведения, а также расстройства психики.

Спустя пару дней князь Альбер II уже был во французском городке Ла Тюрби, где встретился с футбольной командой “Монако” во время тренировки на стадионе ASM. Этими фото поделилась уже пресс-служба княжеского дома.