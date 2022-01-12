Виктория Романец объяснила нежелание родить ребёнка от Антона Гусева

Бывшая участница проектов «Дом-2», «Холостяк» и многих других Виктория Романец и бывший участник проекта «Дом-2» Антон Гусев встречались с 2016 года, в 2017 они поженились. У пары пока нет детей, и знаменитость рассказала, почему она не хочет становиться матерью.

Поклонники пары очень беспокоятся, что супруги пока не стали родителями. Впрочем, Виктория Романец не единожды говорила о том, что не готова к детям. Она считает, что ребёнок – очень большая ответственность за ещё одного человека, ответственность на всю жизнь. С его появлением свои личные интересы придётся отодвинуть, что не вяжется с ее планами на жизнь.

Девушка очень любит путешествовать, строит карьеру и не хочет жертвовать этим в угоду материнству. Она ведёт личный блог и марафоны по похудению, которые приносят хороший доход.

Антон Гусев же не страдает из-за того, что у пары нет общих детей. У него подрастает сын Даниэль от первого брака.

Источник: www.starhit.ru