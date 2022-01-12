 

Медики определили симптомы нового штамма коронавируса

12.01.2022, 18:52, Разное
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С недавнего времени появился новый штамм коронавируса – «Омикрон». Впервые он был идентифицирован в ноябре 2021 года в Ботсване и Южно-Африканской республике.
За короткий промежуток времени этот вирус распространился по многим странам мира, т.к. обладает наибольшим по сравнению с предыдущими видами коронавируса количеством мутаций и отличается более высокой вирулентностью, другими словами, наибольшей заразностью.

Коварство нового вируса заключается в том, что его проявление очень похоже на обычную простуду. Это боль в горле, головная боль, небольшое повышение температуры. Однако, по мнению специалистов, он всё же имеет отличительные признаки, а именно: потеря аппетита, тошнота, боль в спине, дискомфорт в пояснице, а также ночная потливость, настолько сильная, что человеку требуется переодевание.

При появлении таких признаков или малейшем подозрении на заболевание необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Источник: sputnik-georgia.ru



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