Марина Хлебникова выздоравливает после сильного пожара

В доме популярной звезды 90-х годов Марины Хлебниковой в конце ноября 2021 года произошёл пожар. Сейчас артистка выздоравливает после сильного пожара.

Бывшая певица утверждает, что это случилось от короткого замыкания. «Я поставила телефон на зарядку и включила кино. Вроде ещё что-то тогда заряжалось, так что могло случиться короткое замыкание. Хорошо, что все родные в порядке», – призналась она в одном из интервью.

При этом сама Хлебникова пострадала очень сильно. После перенесенной комы её состояние далеко не из лучших. Обожжённые руки не позволяли писать и печатать, а из-за сильнейшего ожога дыхательных путей долгое время не получалось разговаривать с окружающими. Только недавно у неё появилась возможность общаться с врачами и записывать голосовые сообщения родным и близким.

После двух месяцев, проведённых в больнице, Хлебникову выписали. Незадолго до выписки ей была сделана пересадка кожи на обожжённых местах. Она почти вся перебинтована и передвигается на ходунках.

Сейчас Марина Хлебникова находится в доме друзей, поскольку её любимая квартира сильно пострадала во время пожара. Андрей Малахов даже открыл сбор денежных средств на восстановление жилища звезды. Многие коллеги из шоу-бизнеса уже выразили готовность и желание помочь.

Источник: life.ru