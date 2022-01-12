Наташа Королева возмутила фанатов зажигательным танцем со своим сыном

Наташу Королеву с Архипом Глушко часто можно увидеть на музыкальных передачах. В Instagram артистка выставила видео зажигательного танца вместе с сыном под песню Димы Билана «Молния». Пара оделась в яркие костюмы, а на певице был еще и розовый парик.

Фанаты звезды были возмущены образом ее сына. Не понравилась им его прическа. Поклонники пишут, что Архип будто бы не может без помощи своей звездной матери показать себя.



Изображение взято с: Instagram @koroleva__star

Певица не скрывает, а откровенно рассказывает, что продвигает своего 19-го летнего сына в музыкальной сфере. Архип стал интересоваться музыкой. Ему нравится работать вместе с матерью. Звездная мать помогает будущему певцу.

В социальных сетях можно увидеть множество совместных фотографий Наташи Королевой и Архипа Глушко. Вместе они участвуют в музыкальной программе. Игорь Крутой оценил выступление сына певицы на четыре балла и попросил звезду не обижаться за низкую оценку её наследника.