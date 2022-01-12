 

“Навку посадят?” При демонтаже декораций на шоу жены пресс-секретаря Путина погиб рабочий. СМИ опубликовали видео из зала

12.01.2022, 18:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На видео видно как на сцену падает часть декораций и накрывает стоящего внизу сотрудника сцены. Администрация спорткомплекса подтвердила изданию гибель рабочего, отказавшись от других комментариев.

В публикации уточняется, что по факту смерти человека возбуждено уголовное дело.

“Навку посадят?” – прокомментировали видео пользователи сети.

“Желательно с мужем и его близким другом”, – ответили на комментарий читатели издания.

https://www.facebook.com/fontanka.ru/videos/944417846195070/

Контекст:

Премьера ледового шоу “Лебединое озеро” состоялась 25 декабря, а 8 января зрители увидели последний спектакль. Организатором шоу является Navka. Show – компания Татьяны Навки, жены пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Сама Навка в этом проекте играет главную роль. О своем участии в шоу жена пресс-секретаря Путина расcказывала в Instagram. 

После гибели рабочего супруга Пескова не давала комментариев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Болсонару заболел. Он сдал тест на COVID-19 и начал принимать гидроксихлорохин

23.10 / В Украине пятые сутки подряд сделали рекордное число прививок от COVID-19

26.11 / В Беларуси 1,5 года колонии строгого режима получил мужчина за “оскорбление” Лукашенко в отделе милиции

07.04 / Депутат Госдумы объяснил свое пение на юбилее уральской хрущевки

01.10 / Верещук: Для меня сейчас президент – это единственный носитель рейтинга

27.03 / Новый коронавирусный рекорд в Украине, обострение на Донбассе, арест Семенченко. Главное за день

20.07 / Эксперты рассказали, как снизить риск смертельных ДТП на остановках общественного транспорта

16.01 / Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа

12.12 / Джулия Робертс попала в объектив камер папарацци, когда примеряла обновку во время шопинга

08.04 / Политика: Zoom подталкивает Россию к отказу от западного софта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика