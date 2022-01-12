Кличко: Россия не имеет права диктовать условия сообществу демократических стран и определять внешнюю политику суверенных государств

“Мы благодарны западным партнерам за соблюдение принципа “ничего об Украине без Украины”. Но дипломатические усилия должны быть подкреплены другими мерами. В частности, продлением и углублением санкций против России. Также Украине нужна помощь в усилении ее обороноспособности, развитии энергетической независимости и экономической устойчивости страны. Это тот минимум, который нужен для того, чтобы Россия уже сегодня понимала высокую цену для нее вторжения в Украину. Украинцы готовы защищать себя. Но мир должен помнить, что безопасность Украины – гарантия его безопасности”, – заявил Кличко.

Политик добавил, что требования России на переговорах в Женеве, “поданные в пренебрежительной и безапелляционной форме”, свидетельствуют о том, что руководство этого государства не настроено на диалог. Кличко считает, что цель Кремля – найти повод для обвинения США, ЕС и НАТО в срыве переговорного процесса, чтобы оправдать свое агрессивное поведение на границах Украины.

“Россия не имеет права диктовать свои условия сообществу демократических стран и определять внешнюю политику суверенных государств. Украина однозначно заявила о своем стремлении стать частью европейского и евроатлантического сообществ. Европейский вектор развития – не выбор украинской власти, а выбор украинского народа. Сегодня уровень поддержки украинцами движения в ЕС и НАТО достиг своего исторического максимума и продолжает расти. Об этом свидетельствуют социологические опросы. Поэтому никаких компромиссов по внешнему курсу Украины быть не может – наш курс не зависит и не должен зависеть от воли третьих стран”, – подытожил Кличко.

Контекст:

В Женеве 10 января прошли переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часа без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Встреча Совета Россия – НАТО состоялась сегодня в Брюсселе, она была первой за два с половиной года. Встреча продлилась около четырех часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО участвовали Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

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