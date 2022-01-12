 

Столтенберг назвал расширение НАТО распространением свободы и демократии

12.01.2022, 18:26, Новости дня
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Мнение о том, что расширение НАТО является актом агрессии не соответствует действительности, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, по мнению которого НАТО – распространяющая демократию оборонительная организация.

«НАТО — это оборонительный альянс, мы никогда никого не принуждали вступать в нашу организацию. Идея о том, что в настоящий момент расширение НАТО — это акт агрессии, не является правдой. Расширение НАТО было и остается краеугольным камнем в распространении свободы и демократии в Европе», – передает его слова ТАСС.

В декабре 2021 года МИД РФ опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. 

Напомним, заседание Совета РФ – НАТО состоялось в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.

Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе заявил, что между Россией и США остались разногласия по вопросу Украины и нацбезопасности. Он уточнил, что на заседании состоялась непростая дискуссия.



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