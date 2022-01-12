 

Мнение: Ректора отпустят из «Лефортово»?

12.01.2022, 18:25, Разное
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Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, перед самым Новым годом отправленный в «Лефортово», не согласился с предъявленными ему обвинениями. И обжаловал постановление суда о своем аресте.

У суда не было шансов оставить Гафурова на свободе. Все-таки парню предъявили причастность к убийствам в качестве заказчика.

Правда сроки давности  по этим преступлениям, о которых я писал еще девять лет назад, вроде бы давно истекли. И меня ничуть не удивит, если Гафурову изменят меру пресечения на подписку о невыезде или домашний арест. И не только потому, что я уже давно разучился удивляться. Куда важнее то, что Гафуров не представляет угрозу системе. Он же не Навальный…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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