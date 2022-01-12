Обстановка в Казахстане почти стабилизировалась — о кризисе напоминает только комендантский час

Власти Казахстана объявили о том, что миротворцы ОДКБ начнут покидать его территорию с 13 января, передаёт France 24. Как пишет корреспондент канала из Алматы, страна вернулась к нормальной жизни, а единственным «симптомом» недавних беспорядков остаётся пока ещё действующий комендантский час.

А начнём мы с новостей из Казахстана: президент Токаев впервые взялся за своего могущественного предшественника (Нурсултана Назарбаева. — ИноТВ) — он назначил новое правительство, а также объявил о скором уходе из страны иностранных войск под руководством России. В результате беспорядков на прошлой неделе погибли десятки людей, а ранения получили несколько тысяч; десять тысяч были задержаны.

А с нами на связи из казахского Алматы — наш региональный корреспондент Елена Волошина. Добрый вечер, Елена! Глава российского Минобороны сообщил, что войска будут выведены, как только ситуация в Казахстане полностью стабилизируется, и что решение об этом примут казахстанские власти. Так какова же ситуация в этом плане?

ЕЛЕНА ВОЛОШИНА, корреспондент France 24: Как и заявил президент Казахстана, силы ОДКБ, Организации Договора о коллективной безопасности, начнут постепенно покидать страну с 13 января. Вывод войск займёт десять дней.

Здесь, в Алматы, который стал эпицентром столкновений и выступлений, судя по всему, ситуация относительно стабилизировалась — во всяком случае, на протяжении сегодняшнего дня город возвращался к нормальной жизни: открылись рестораны, кафе и магазины, восстановилось дорожное движение на улицах, с них пропала военная техника. Восстановился и доступ в интернет, что действительно стало очень важным знаком для жителей города, который является экономической столицей Казахстана.

А вот сейчас уже виден признак того, что ситуация остаётся достаточно напряжённой — как вы, наверное, видите за моей спиной, на улицах практически не видно автомобилей. В городе можно встретить лишь полицейские машины, которые предупреждают жителей о необходимости вернуться по домам, в том числе и при помощи громкоговорителей. Дело в том, что в Казахстане на данный момент ещё действует комендантский час.

И всё же это один из последних ощутимых симптомов прежней напряжённости — и он, конечно, не идёт ни в какое сравнение с тем, что происходило с 6 января и привело к сотням смертей.

Спасибо вам, Елена! С нами с прямым включением из казахского Алматы была Елена Волошина.

Дата выхода в эфир 11 января 2021 года.