Ольга Бузова: куда приводят мечты

Говоря об Ольге, окружение в первую очередь упоминает ее потрясающую работоспособность и дисциплинированность. Она четко работает и во время нашей съемки, даже сломанный кондиционер в 35-градусную жару не выводит ее из себя. Стоя посреди студии в шубе (одна из задумок стилиста – кадр, который в итоге не вошел в материал), она кивает: “Надо так надо”. Согласование фото занимает пять минут (“Я вам доверяю, там все фото красивые”), уточняет, можно ли записать сториз. Услышав отрицательный ответ, спокойно убирает телефон и снова идет в кадр.

Но быть хорошим человеком, как известно, не профессия. У Ольги есть другое, более мощное качество, которое ее характеризует: она способна мечтать. Безгранично, ни капли не сомневаясь в том, что всего, что захотела, она достойна. Казалось бы, в наш век возможностей и шансов это практически мантра для любого человека. Быть “в ресурсе”, верить в себя, ставить новые цели – этому учит сегодня каждый второй блогер в интернет-марафонах. Но в отличие от людей, скрывающихся за фильтрами Instagram, Бузова стала одной из тех, кто вышел со своими мечтами в реальную жизнь. После 10 лет, проведенных в телепроекте ТНТ, она решила, что будет петь. Была не сразу принята, но после пары десятков песен, стабильно возглавляющих чарты, перестала нуждаться в чьем-либо одобрении. Мечтала играть в театре – дебютировала на сцене МХАТ в спектакле-провокации о молодом Сталине “Чудесный грузин”. Платье Dasha Li; фарфоровая серьга Resobjects; браслет Vintage Heritage @dashali_official @resobjects @vintage_heritage

Этого предложения Ольга не искала, а когда оно поступило, восприняла как шанс:

“Я в детстве ходила в театральную студию и, конечно, мечтала стать актрисой. Но родители настояли на том, что я должна получить профессию, которая даст мне стабильный заработок. И я, послушная дочь, сделала как сказали – после окончания 11 класса поступила на геофак СПбГУ. Но какая-то нереализованность во мне, видимо, оставалась, и когда мне позвонил режиссер спектакля “Чудесный грузин” и предложил роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая оказывается шпионкой и спасает Сталина, я подумала, почему бы и нет. Потом была встреча с худруком МХАТа Эдуардом Владиславовичем Бояковым, мы долго обсуждали, подхожу ли я на роль, смогу ли вписать в свой график такое количество репетиций, чтобы достойно выступить”.

Смогла. Спала по три часа в сутки занималась с педагогами по вокалу и сценической речи. Но за несколько дней до премьеры в сети появилось видео с репетиции, которое подверглось жесткой критике. “Было странно читать претензии к качеству моего пения, – говорит Ольга. – Но ведь я и не играю оперную певицу, я играю шпионку, которая только притворяется певицей кабаре”. Корсет STROGO; платье Polina Mircheva; фарфоровая серьга Resobjects @strogovintage @polinamircheva_brand @resobjects

Маститые режиссеры, актеры и кинокритики не поленились высказать мнение по поводу Бузовой, замахнувшейся на легендарную сцену, даже если спектакля не видели. Ольга переживает:

“Я знаю, что уважаемый и любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Константин Сергеевич (Станиславский – Прим. ред.) до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна!”

В этом вся Бузова – абсолютно незлопамятна и открыта. Спрашиваю, что за мазохизм – идти туда, где тебе точно будет сложно. “Я с детства привыкла ставить цели и добиваться их, мне никогда не было легко. Но когда ты чего-то очень хочешь и у тебя это получается, это дает силы мечтать о большем”.

Казалось бы, вполне духоподъемно. Почему же у Бузовой столько хейтеров? Отсутствие выдающихся вокальных данных не мешает выступать доброй половине нашей эстрады. Недостаточность театрального опыта? Тоже спорно, пусть небольшой, но опыт есть: она с 2017 года колесит по стране с антрепризным спектаклем “Мужчина нарасхват”, а ее театральный дебют состоялся еще в 2011-м, когда она заменила Марию Кожевникову в постановке “Шикарная свадьба” на сцене Театриума На Серпуховке. Корсет STROGO ; брюки Sodamoda ; платье Polina Mircheva @strogovintage @sodamoda.ru

“Против меня организовали настоящую травлю, – говорит Ольга. – И ладно диванные критики, с ними все давно ясно, но когда я слышу негативные отзывы со стороны коллег, которые даже не видели меня в спектакле, я расстраиваюсь. Потому что это – нечестно”.

Между тем идея Боякова пригласить Бузову во МХАТ принесла результаты – спектакль получил отличное пиар-сопровождение, а оба премьерных показа прошли в режиме sold out, билеты на них перекупщики продавали за 150 тысяч рублей. Это в пандемийное время, когда залы театров стоят полупустые.

У Бузовой же только в Instagram 23 с лишним миллиона активных подписчиков – больше, чем у Мадонны и Кристины Агилеры вместе взятых. И когда ей нужна их поддержка – она ее получает.

Очевидно, что вся эта история началась ради провокации, и шалость явно удалась. Вот только самой артистке пришлось нелегко: “Я согласна с Ильей Прусикиным, который сказал, что больше всего русских ненавидят русские. Вместо того, чтобы порадоваться за чей-то карьерный рост и исполнение детской мечты, некоторым проще обругать все заведомо. И несмотря на то, что за годы работы на телевидении я обросла панцирем, в таких ситуациях я теряюсь – перед хамством я бессильна”. Рубашка LITKOVSKAYA; брюки LULHUSNUT; ботильоны Эконика; фарфоровая серьга Resobjects @litkovskaya_official @lulhusnut @ekonikastyle @resobjects

Удивительнее всего то, что это происходит в 2021 году, когда главные приметы времени – терпимость и толерантность. Белая цисгендерная женщина 35 лет имеет право делать то, что хочет. Но за громкими лозунгами о равноправии об этом почему-то часто забывают.

Эдуард Бояков смело проводит параллель между Бузовой и Уорхоллом, сравнивая их способность замыкать на себе медийность, не акцентируясь на каком-то конкретном виде творчества. Ольга Бузова, даже если кому-то это сложно признать, сама по себе цельный медийный персонаж и собственным примером она ежедневно помогает миллионам людей поверить в свои силы. То, в чем именно она себя пробует, в данном контексте уже перестает быть важным.

И пока ее критикуют, Бузова уже приступила к съемкам нового проекта для ТНТ – говорят, именно на него руководство канала делает основные ставки в следующем сезоне. Обычное для нее дело, взяла одну высоту и перешла к следующей. “Мы живем во время, полное возможностей. Каждый вправе сам решать, хочет ли он лежать на диване или сделает что-то для исполнения своей мечты. Я выбираю второе”. рубашка Maatschapp; сережки Treasure Store

ФОТО: Sophie Neemaign

СТИЛЬ: Елена Зверева

МЕЙК-АП: Анна Меркушева/Make up for ever

ПРИЧЕСКИ: Евгений Зубов

ПРОДЮСЕР: Ольга Закатова

АССИСТЕНТ ФОТОГРАФА: Павел Нотченко

АССИСТЕНТ СТИЛИСТА: Полина Чернина

АССИСТЕНТ ПРОДЮСЕРА: София Расторгуева