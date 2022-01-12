 

Немецкая полиция не смогла догнать грабителя на УАЗ “Патриот”

12.01.2022, 18:11, Разное
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В немецком Дрездене вооруженные преступники совершили нападение на банк. Взяв из сейфа около 10 млн евро, они скрылись на неизвестном автомобиле. 

Задержать грабителей из разных мест выехали сразу три экипажа полиции на автомобилях BMW. Однако трехчасовое преследование не дало результата – даже перекрытие дорог и расставленные шипы привели лишь к повреждениям автомобилей правоохранителей. Преступники свернули с федеральной трассы на грунтовые дороги и укрылись в лесах массива Шварцвальд.

В ходе поисков с собаками и с вертолётов грабителей обнаружить не удалось, однако было найдено используемое ими транспортное средство. После проведения экспертизы было установлена его марка – это российский автомобиль УАЗ “Патриот”. 

Личности преступников остаются неустановленными. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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