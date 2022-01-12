 

Исполнительный директор Pacific Telephone в 1953 году предсказал функционал современного смартфона

12.01.2022, 18:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Марк Салливан, исполнительный директор компании Pacific Telephone, за 40 лет до появления первого смартфона рассказал, как будут выглядеть телефоны, и рассказал об их функциональных возможностях. Стиву Джобсу в то время было всего два года.
В старых газетных заметках нашли небольшой очерк исполнительного директора Pacific Telephone and Telegraph Марка Салливана, в котором он размышляет на тему будущих возможностей телефонии. Только в 1994 году IBM выпустит первый смартфон IBM Simon, а в 1953 году руководитель компании уже спрогнозировал и визуализировал в своем кратком очерке тот факт, что люди смогут носить телефоны с собой, как часы, доступные на тот момент большинству, что человечеству будет доступно общение по телефону с видимостью лиц на экране. В заключительной части статьи сотрудник телефонной компании заглянул еще дальше в будущее, высказав свое мнение, что, возможно, телефоны даже начнут переводить с одного языка на другой.

Специалист дожил только до того момента, когда появился первый коммерчески доступный мобильный телефон Motorola DynaTAC 8000X. Марк Салливан скончался в возрасте 89-ти лет.

Источник: www.ixbt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Праздник? Спасибо, нет. Не все голландцы рады окончанию локдауна

30.01 / Яровая потребовала пригласить в Госдуму представителя «сети Интернет»

29.09 / Мнение: О шокирующем откровении американского советника по национальной безопасности

08.07 / Новые пособия беременным и родителям-одиночкам: как получить выплаты

29.07 / Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова развеяла популярный миф о проекте

09.07 / В «Роскосмосе» создали инновационное устройство экстренной связи без мобильной сети

14.12 / Употребление марихуаны может мешать лечению почек

04.04 / В Сколково разработали вывески для слепых с запахом дигидросульфида

27.09 / От Знарка до Знарка

10.08 / Дизайнер Шторм показал внешний вид Lada XRAY 2.0

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика