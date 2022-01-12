Исполнительный директор Pacific Telephone в 1953 году предсказал функционал современного смартфона

Марк Салливан, исполнительный директор компании Pacific Telephone, за 40 лет до появления первого смартфона рассказал, как будут выглядеть телефоны, и рассказал об их функциональных возможностях. Стиву Джобсу в то время было всего два года.

В старых газетных заметках нашли небольшой очерк исполнительного директора Pacific Telephone and Telegraph Марка Салливана, в котором он размышляет на тему будущих возможностей телефонии. Только в 1994 году IBM выпустит первый смартфон IBM Simon, а в 1953 году руководитель компании уже спрогнозировал и визуализировал в своем кратком очерке тот факт, что люди смогут носить телефоны с собой, как часы, доступные на тот момент большинству, что человечеству будет доступно общение по телефону с видимостью лиц на экране. В заключительной части статьи сотрудник телефонной компании заглянул еще дальше в будущее, высказав свое мнение, что, возможно, телефоны даже начнут переводить с одного языка на другой.

Специалист дожил только до того момента, когда появился первый коммерчески доступный мобильный телефон Motorola DynaTAC 8000X. Марк Салливан скончался в возрасте 89-ти лет.

Источник: www.ixbt.com