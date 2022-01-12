«Проклятие “Прямого эфира”»: Появилась мистическая версия гибели Михаила Зеленского

Пользователи Telegram-канала «Только никому…» увидели мистику в гибели журналиста Михаила Зеленского. Они считают, что ведущих ток-шоу «Прямой эфир» телеканала «Россия-1» преследует «проклятие».

11 января Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминиканской Республике, по предварительной информации, от инсульта. После внезапной смерти 46-летнего журналиста его фанаты заметили пугающие совпадения в проблемах со здоровьем ведущих программы «Прямой эфир».

Так, у Бориса Корчевникова, работавшего в ток-шоу после погибшего, была выявлена доброкачественная опухоль в районе головного мозга. Несколько лет назад он перенес тяжелую операцию по ее удалению путем трепанации черепа.

Сейчас передачу ведет Андрей Малахов, о здоровье которого тоже в последнее время ходят тревожные слухи. Зрители подозревают, что ведущий носит парик и набрал вес из-за болезни. Продюсер Станислав Садальский опровергает эти слухи. Однако, по его словам, журналист слишком много работает, а это влечет за собой ухудшение физического состояния.

Источник: www.kinoafisha.info