 

«Проклятие “Прямого эфира”»: Появилась мистическая версия гибели Михаила Зеленского

12.01.2022, 18:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пользователи Telegram-канала «Только никому…» увидели мистику в гибели журналиста Михаила Зеленского. Они считают, что ведущих ток-шоу «Прямой эфир» телеканала «Россия-1» преследует «проклятие».
11 января Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминиканской Республике, по предварительной информации, от инсульта. После внезапной смерти 46-летнего журналиста его фанаты заметили пугающие совпадения в проблемах со здоровьем ведущих программы «Прямой эфир».

Так, у Бориса Корчевникова, работавшего в ток-шоу после погибшего, была выявлена доброкачественная опухоль в районе головного мозга. Несколько лет назад он перенес тяжелую операцию по ее удалению путем трепанации черепа.

Сейчас передачу ведет Андрей Малахов, о здоровье которого тоже в последнее время ходят тревожные слухи. Зрители подозревают, что ведущий носит парик и набрал вес из-за болезни. Продюсер Станислав Садальский опровергает эти слухи. Однако, по его словам, журналист слишком много работает, а это влечет за собой ухудшение физического состояния.

Источник: www.kinoafisha.info



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / В какой одежде встречать год Тигра разным знакам зодиака, чтобы год прошел на ура

26.12 / В Китае протестировали первый прототип гиперзвукового двигателя для самолетов

13.07 / Смартфон с Android 10 Go появился в продаже за 60 долларов

01.07 / Бритни Спирс снова проиграла в суде

22.09 / Мнение: Перетряски

04.09 / Диетолог рассказала о полезных свойствах чая каркаде

22.08 / Мнение: О подкупе избирателей

16.08 / Мнение: О польской боли. Нет, о бо-о-о-оли

27.10 / Скандалы: «Обещал партнерам «покровительство», но не предоставил его»

20.03 / “Не буду лукавить”: Айза Долматова откровенно рассказала о любовных отношениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика