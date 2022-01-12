 

Ясновидящая Коллавини посоветовала привести к больному Куравлеву священника

12.01.2022, 18:06, Разное
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Актёр Леонид Куравлев недавно был госпитализирован с острой пневмонией. Ясновидящая Мирослава Коллавини посоветовала привести к нему священника.
Журналисты поговорили с ясновидящей Мирославой Коллавини по поводу недавно госпитализированного с острой пневмонией Леонида Куравлева. Она утверждает, что к больному “присосался” дух Валентины Малявиной, умершей 30 октября прошлого года. По словам медиума, она видела во сне как Малявина и Куравлев “находятся в том же пансионате, из которого актёра госпитализировали с пневмонией”. Именно “духа покойной актрисы” Коллавини называет причиной тяжёлой болезни знаменитости.

Ясновидящая считает, что “дух Валентины Малявиной не смог упокоиться” и потому “подпитывается силами ещё живых людей”. Она посоветовала родственникам привести к больному священника, чтобы тот провёл специальный священный обряд по “изгнанию призрака2

Врачи же не делятся новыми подробностями о состоянии Леонида Куравлева.

Источник: www.eg.ru



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