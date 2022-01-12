 

48-летняя Клум станцевала в откровенном в купальнике, и засветила на камеру роскошную грудь

12.01.2022, 18:02, Новости дня
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В ролике Клум двигалась под композицию Chai Tea With Heidi, над созданием которой она работала вместе с американским рэпером Снуп Доггом. Этот трек станет главной музыкальной темой в новом сезоне шоу “Топ-модель по-немецки”, в котором Клум выступит в качестве ведущей.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четырех детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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