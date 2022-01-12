В аэропорту Минска задержали экс-главу администрации Ставрополя

Он пытался вылететь по поддельному паспорту.

В Национальном аэропорту «Минск» 10 января задержали бывшего главу администрации Ставрополя Игоря Бестужева, осужденного по делу о взятках. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

В ведомстве рассказали, что мужчину задержали во время прохождения пограничного контроля: он предъявил паспорт РФ «с признаками частичной подделки», пытаясь вылететь в Стамбул.

Позже оказалось, что у задержанного был действительный внутренний российский паспорт, но ему ограничен выезд за пределы страны.

«Как оказалось, гражданин является экс-главой администрации Ставрополя и в 2014 году был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве», — говорится в сообщении Госпогракомитета Беларуси.

В отношении задержанного возбудили дело об использовании поддельных документов (статья 380 УК РБ). Его передали сотрудникам Следственного комитета Беларуси.

Имя мужчины в сообщении комитета не уточняется, однако в 2014 году бывший сити-менеджер Ставрополя Игорь Бестужий был приговорен к девяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей за предоставление предпринимателю в аренду 25 соток городской земли. Бестужий обвинялся по статье 30 и статье 290 («Покушение на получение взятки»), статье 222 («Незаконный оборот оружия»), а также статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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