 

В аэропорту Минска задержали экс-главу администрации Ставрополя

12.01.2022, 17:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он пытался вылететь по поддельному паспорту.

В Национальном аэропорту «Минск» 10 января задержали бывшего главу администрации Ставрополя Игоря Бестужева, осужденного по делу о взятках. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

В ведомстве рассказали, что мужчину задержали во время прохождения пограничного контроля: он предъявил паспорт РФ «с признаками частичной подделки», пытаясь вылететь в Стамбул.

Позже оказалось, что у задержанного был действительный внутренний российский паспорт, но ему ограничен выезд за пределы страны.

«Как оказалось, гражданин является экс-главой администрации Ставрополя и в 2014 году был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве», — говорится в сообщении Госпогракомитета Беларуси.

В отношении задержанного возбудили дело об использовании поддельных документов (статья 380 УК РБ). Его передали сотрудникам Следственного комитета Беларуси.

Имя мужчины в сообщении комитета не уточняется, однако в 2014 году бывший сити-менеджер Ставрополя Игорь Бестужий был приговорен к девяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей за предоставление предпринимателю в аренду 25 соток городской земли. Бестужий обвинялся по статье 30 и статье 290 («Покушение на получение взятки»), статье 222 («Незаконный оборот оружия»), а также статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Раньше граница была дырявая, ее с весны толпами переходили»

Бизнес на мигрантах начался с дружеской встречи в минской гостинице «Пекин». Количество ушедших через границу в Европу в действительности исчисляется тысячами

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Скандалы: ВС открыл «ящик Пандоры»

08.11 / В России повысят призывной возраст до 30 лет

25.01 / “Сексуальность – это энергия”: Певица Ёлка рассказала о своих комплексах и борьбе с ними

26.07 / Смартфон OnePlus Nord установил рекорд еще до выхода на рынок

27.11 / Метательный диск – таинственное оружие древности

04.02 / Новая модель IPhone 13 получит сверхширокоугольный объектив

31.12 / Алена Кравец хочет купить квартиру по соседству с Игорем Крутым

24.05 / Мнение: Правил больше нет

08.10 / Сорок лет надежды

16.04 / Мнение: Неудовлетворенные потребности ВСУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика