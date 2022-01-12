 

Именем олимпийского чемпиона Санеева решили назвать улицу в Тбилиси

12.01.2022, 17:36, Новости дня
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Одна из улиц Тбилиси будет названа в честь скончавшегося третьего января в Австралии в возрасте 76 лет трехкратного олимпийского чемпиона, серебряного призера Московской Олимпиады в тройном прыжке Виктора Санеева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом сообщил в среду председатель парламента грузинской столицы Георгий Ткемаладзе. По его словам, заслуги легендарного спортсмена перед родной Грузией «огромны».

Виктор Санеев скончался в Австралии, где его было решено похоронить. При этом власти Грузии предлагали семье чемпиона перевезти его останки в пантеон в Тбилиси.

Санеев был назван лучшим спортсменом ХХ века в Грузии. Он родился 3 октября 1945 года в Сухуми. Является единственным в истории трехкратным олимпийский чемпионом в тройном прыжке (1968, 1972, 1976). Он серебряный призер Олимпийских Игр 1980, двукратный чемпион Европы (1969, 1974), шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77), восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978).

Трижды устанавливал мировой рекорд в тройном прыжке: 17,23 м, 17,39 м, 17,44 м. Заслуженный мастер спорта СССР (1968). Выступал за спортивное общество «Динамо».



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