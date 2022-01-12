Из Казахстана начали выводить миротворческий контингент ОДКБ

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 12 января рассказал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, а также доложил о начале вывода миротворческого контингента, информирует пресс-служба главы республики.

«Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные главой Казахстана сроки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Токаева.

Ранее президент говорил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ запланирован на 13 января.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.