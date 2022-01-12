Ким Кардашьян вызвали в суд по делу о мошенничестве с криптовалютой

В федеральном суде Лос-Анджелеса рассматривают коллективный иск, среди ответчиков которого телезвезда Ким Кардашьян, боксер Флойд Мейвезер-младший, баскетболист Пол Пирс. Знаменитостей обвиняют в мошенничестве, спекуляции и преднамеренном обмане.

Как пишут западные СМИ со ссылкой на исковые документы, звезда реалити-шоу, известные спортсмены, а также несколько бизнесменов рекламировали убыточную криптовалюту EthereumMax. Ким обвиняют в распространении, как сказано в жалобе, “ложных или вводящих в заблуждение заявлениях об EthereumMax посредством рекламы в социальных сетях и других рекламных мероприятий”. Словом, основная вина знаменитостей, по мнению истцов, в том, что они советовали миллионам своих подписчиков покупать криптовалюту, создав таким образом ажиотаж, и продать после резкого скачка цен.

EthereumMax не имеет никакого отношения ко второй по величине криптовалюте Ethereum. Это спекулятивный цифровой токен, созданный таинственной группой разработчиков криптовалюты, – сказано в иске.

Истцы требует с Кардашьян и других ответчиков возместить разницу покупки и продажи выросшей в цене разрекламированной криптовалюты, а пока, как сообщают западные СМИ, Ким вызвали в суд для дачи показаний.

Ким Кардашьян Флойд Мейвезер-младший, Москва, декабрь 2021 Пол Пирс

Это не первый раз, когда Кардашьян оказывается в центре “финансового” скандала. Так, в сентябре ее уже обвиняли в подобном, а именно в том, что “она заманила 250 миллионов своих подписчиков в Instagram в ”криптопузырь”.

Чуть раньше, в июле, Кардашьян обвинили в плагиате, когда она подала заявку на регистрацию новой торговой марки косметической продукции. Юристы Ким сразу опровергли все обвинения, и продолжение дела пока не получило. При этом сама Кардашьян выступает в американском суде не только как ответчица, но и как истица. Сейчас телезвезда ждет правового решения по делу о ее семейном статусе – в середине декабря Ким окончательно подала документы на развод с Канье Уэстом.

Канье Уэст и Ким Кардашьян