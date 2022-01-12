 

Путин об эпидобстановке: Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня

12.01.2022, 17:28, Разное
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Президент отметил, что недавно прошедшие продолжительные праздники не могли не сказаться на эпидемиологической обстановке в стране. У большинства россиян было целых десять дней выходных, на которых они много общались с друзьями и родственниками. После множественных контактов вполне вероятны новые вспышки заболевания ковидом – сообщает RT.

“Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня,” – признал президент.

Российский лидер также обратил внимание на ситуацию с коронавирусом в США, которая стала показательной. Только за сутки в стране прибавилось более миллиона инфицированных. Ситуация усугубляется и во многих европейских странах. Столь высокий темп заражения связан с активным распространением штамма “омикрон”.

На этом фоне Владимир Путин отметил, что решение отправить российских специалистов в ЮАР для изучения этого нового штамма было очень верным. Президент поблагодарил своего коллегу из ЮАР за предоставленную возможность и высказал надежду на то, что после полученного опыта наша страна будет обладать определенными преимуществами в плане своевременности принятия каких-то решений – об этом сообщил “Интерфакс”.

Ранее вирусолог Альштейн предрек рекордную заболеваемость ковидом в России из-за “омикрона”.



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