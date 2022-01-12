Хейтеры раскритиковали внешность Аллы Пугачёвой

Советский и российский музыкант, композитор, певец и автор песен Игорь Николаев опубликовал в своём профиле в Instagram фото с празднования дня рождения композитора Раймонда Паулса. Среди гостей на фотографии запечатлена народная артистка СССР Алла Пугачёва, которая привлекла к себе всё внимание.

Нельзя не заметить, что выглядит певица замечательно для своего возраста. На торжество она оделась удобно – в джинсы, тёмную футболку и джинсовую рубашку. Благодаря такому наряду Алла Пугачёва подчеркнула моложавую стройную фигуру.

Впрочем, пользователи соцсети отметили не только красивую фигуру, но и лицо певицы, на котором всё-таки заметен возраст. Мешки под глазами, как будто артистка «не спала трое суток», морщины у рта – об этом пишут хейтеры.

Стоит отметить, что Игорь Николаев опубликовал давнее фото. Оно было сделано несколько лет назад, когда Раймонд Паулс ещё бывал в своём московском доме. Теперь же Алла Борисовна выглядит гораздо лучше.