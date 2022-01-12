В Киеве “заминировали” аэропорты, полиция ищет взрывчатку

Правоохранители проверяют информацию о заминировании аэропорта. В пресс-службе “Борисполя” сообщают, что им информация о “минировании” не поступала и самолеты продолжают выполнять рейсы.

Также поступила информация о якобы минировании аэропорта “Киев”, сообщает УНИАН.

12 января школы и ТРЦ Киева, Львова, Одессы, Днепра и Черкасс стали получать сообщения о якобы массовых минированиях. Информацию о минировании всех школ получила и полиция Киева. Пресс-служба киевского метро заявила о закрытии нескольких станций из-за сообщений о минировании. Станции “Площадь Льва Толстого”, “Дворец спорта”, “Театральная” и “Вокзальная” были закрыты.

Позже Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила в Telegram о завершении проверки станций “Площадь Льва Толстого”, “Дворец спорта” и пересадочного узла.

“Взрывоопасных предметов не обнаружено. Продолжается проверка на станциях “Театральная” и “Вокзальная”, – отметили в КГГА.

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