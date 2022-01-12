 

«Должны вывести страну из масштабного кризиса»

12.01.2022, 17:12, Разное
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Недавно назначенный премьер Казахстана выступил на первом заседании нового правительства.

Назначенный накануне премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выступил на первом заседании нового правительства. Трансляция велась на YouTube-канале кабмина.

Смаилов заявил, что правительство должно оправдать «высокое доверие главы государства» Касым-Жомарта Токаева в «трудный для всей страны момент» и «вывести страну из масштабного кризиса».

«Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии,

восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон, вывести страну из масштабного кризиса», — заявил Смаилов.

Премьер Казахстана добавил, что это «очень сложные» и «масштабные» задачи, решать которые «не выпадало ни одному правительству». Во время заседания новые министры Аскар Умаров, Канат Мусин, Ажар Гиният, Каирбек Ускенбаев, Алибек Куантаров и Болат Акчулаков принесли присягу.

По информации Zakon.kz, на утро 12 января во всех регионах Казахстана полностью восстановлены городские автобусные перевозки, все железнодорожные вокзалы и движения всех пассажирских и грузовых поездов. Тем временем в комендатуре Алматы сообщили, что задержаны 1 678 участников «незаконных акций», «мародерств» и других преступлений.

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Состав нового правительства Казахстана был объявлен накануне, 11 января. Предыдущее правительство страны 5 января было отправлено в отставку на фоне общенациональных протестов, которые начались 2 января с города Жанаозен. Там жители вышли на улицы, протестуя против роста цен на сжиженный природный газ. Мгновенно карта протестов расширилась по всей территории Казахстана, и требования митингующих политизировались. Самые радикальные события происходили в городе Алматы, где участники беспорядков устроили погромы.

Источник: Новая газета



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