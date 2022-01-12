 

Жителям Казахстана начали приходить квитанции за услуги ЖКХ с пунктом «на ОДКБ»

12.01.2022, 16:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители Казахстана стали массово жаловаться в социальных сетях на январские платежки за коммунальные услуги.

Многие казахстанцы обнаружили в своих квитанциях новый пункт «на ОДКБ» и требуют объяснения от правительства Казахстана.

квитанции за услуги ЖКХ с пунктом на ОДКБ– Это что еще такое? Почему я должен оплачивать расходы на ввод иностранных войск, когда мне на газ денег не хватает?! И главное, мерзавцы, мелким шрифтом сделали эту приписку. Хорошо, что я постоянно беру микрокредиты, а то бы не заметил, — возмутился один из жителей Алматы в Facebook.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана подтвердили, что такие квитанции с этого года рассылают всем гражданам и никакой ошибки в них нет. Новый пункт полностью соответствует изменениям, принятым правительством в конце прошлого года в закон «О жилищных отношениях».

– Волнение людей вполне объяснимо, но оно излишне. Речь всего лишь идет об общедомовом котле бойлерной, который снабжает теплом дома казахстанцев. Никакой связи с Организацией Договора о коллективной безопасности здесь нет. Членство Казахстана в ОДКБ, как и ее деятельность, финансируется правительством республики напрямую из налогов граждан. Так что не стоит преувеличивать ситуацию, — заявили в правительстве Казахстана.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Ученые: Пассивное курение повышает риск рака на 51%

18.02 / Эксперт Агафонов об ограничении русского языка в Белоруссии: Лукашенко насаждает красно-зеленый национализм

17.08 / Лукашенко оценил количество бастующих рабочих: Погоды не делает

19.07 / Мнение: Новые ракеты КНДР угрожают американской ПРО

16.03 / Мнение: Можно ли победить коррупцию, или это дракон с тремя головами?

14.03 / Разговорчики в миру

20.10 / Российский эксперт рассказал о методе взлома камеры смартфона

27.05 / Братья по посадкам

15.10 / Регина Тодоренко резко похудела для шоу «Ледниковый период»

15.09 / Гарик Харламов озвучит роль Волка в новом «Ну, погоди!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика