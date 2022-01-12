Жителям Казахстана начали приходить квитанции за услуги ЖКХ с пунктом «на ОДКБ»

Жители Казахстана стали массово жаловаться в социальных сетях на январские платежки за коммунальные услуги.

Многие казахстанцы обнаружили в своих квитанциях новый пункт «на ОДКБ» и требуют объяснения от правительства Казахстана.

– Это что еще такое? Почему я должен оплачивать расходы на ввод иностранных войск, когда мне на газ денег не хватает?! И главное, мерзавцы, мелким шрифтом сделали эту приписку. Хорошо, что я постоянно беру микрокредиты, а то бы не заметил, — возмутился один из жителей Алматы в Facebook.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана подтвердили, что такие квитанции с этого года рассылают всем гражданам и никакой ошибки в них нет. Новый пункт полностью соответствует изменениям, принятым правительством в конце прошлого года в закон «О жилищных отношениях».

– Волнение людей вполне объяснимо, но оно излишне. Речь всего лишь идет об общедомовом котле бойлерной, который снабжает теплом дома казахстанцев. Никакой связи с Организацией Договора о коллективной безопасности здесь нет. Членство Казахстана в ОДКБ, как и ее деятельность, финансируется правительством республики напрямую из налогов граждан. Так что не стоит преувеличивать ситуацию, — заявили в правительстве Казахстана.

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