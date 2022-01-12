На Украине начали работы по созданию барражирующих боеприпасов

На Украине начаты работы по созданию перспективных барражирующих боеприпасов воздушного базирования, информирует издание «Украинский милитарный портал».

«В конструкторском бюро «Южное» начали работы по созданию перспективных барражирующих боеприпасов. Перспективные боеприпасы предназначены для поражения широкого диапазона разных целей. Их можно будет применять с разных авиационных пилотируемых и беспилотных (БПЛА) авиационных платформ», – передает РИА «Новости» сообщение.

Напомним, задача так называемых «барражирующих беспилотников» – какое-то время после запуска оставаться в воздухе, осуществляя поиск цели, а после обнаружения совершить атаку и самоподрыв с целью ее уничтожения.

Тем временем в РФ завершились испытания барражирующих боеприпасов «Куб». Серийные поставки начнутся с 2022 года.

Летом 2019 года было опубликовано видео применения ударного беспилотника «Куб». Разработка была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2019». Беспилотник разработан компанией ZALA Aero (входит в Группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех»). Также ведется разработка первого морского беспилотника-камикадзе.