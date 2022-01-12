Алия Шокат рассказала об их с Брэдом Питтом реакции на новости об их романе: “Словно ты голый в школе”

Сколько бы Брэд Питт не снимался в фильмах, какие бы проекты не представлял и насколько откровенные интервью не давал, общественность и СМИ все равно больше всего будет интересовать его личная жизнь. После долгого и проблематичного развода с Анджелиной Джоли актеру приписали уже десятки романов, но ни один из них так и не получил подтверждения. Но об одном из них в прессе судачат и по сей день.

Осенью 2019 года Питта часто видели в компании актрисы, известной по сериалу “Задержка в развитии” Алии Шокат. Актеров видели вместе на открытии выставок, на премьере оперы Канье Уэста, а в последний раз – в апреле 2020-го – Шокат сфотографировали, выезжающей из дома Питта на велосипеде. Сначала она решила прояснить ситуацию в интервью Vulture в июне 2020 года, в котором опровергла все домыслы, но, кажется, это не убедило журналистов.

Накануне 32-летняя актриса дала интервью изданию The New Yorker, в котором снова заговорила о “романе” с 58-летней суперзвездой. Напомним, они познакомились через общего хорошего знакомого, режиссера Спайка Джонза. Его Шокат знала с детства, когда и начала строить актерскую карьеру. По словам Алии, Брэд не слышал даже про новости о них, пока девушке не прислали их ее друзья:

Он вообще не осознавал этого, что весьма забавно. Потому что он не читает эту ерунду. Я сказала ему: “Знаешь, все думают, что мы встречаемся. Полно слухов и за мной следят папарацци. И он ответил: “Прости. Бывает. Такое случается, если общаться со мной”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alia Shawkat (@__mutantalia__)

Оба были уверены, что обсуждения скоро утихнут, но они продолжались вплоть до лета 2020 года, когда в мире уже вовсю разгуливал коронавирус. Тогда актрисе стало уже совсем не смешно:

Это пришлось на время пандемии коронавируса, и я осталась с этим наедине. Все было так странно, похоже на какой-то сон, в котором я просто задавалась вопросом: “Это правда случилось?”… В то время это было совсем не весело. Я не из тех актрис, кто когда-либо имел дело с папарацци. Они не знают, кто я такая. Так что в этом есть что-то ироничное. Это никак не относится лично к Брэду — он чертовски классный. Но как иронично и глупо, что слух о романтических отношениях с белым мужчиной постарше принес мне все это внимание, а не двадцатилетняя карьера. В прессу попадали какие-то мои нелепые фотографии, меня преследовали фотографы. Потом они просто исчезли, и теперь им уже наплевать.

Алия Шокат и Брэд Питт не раз ходили вместе на культурные мероприятия, где Питт знакомил Шокат со своими друзьями и коллегами из киноиндустрии. Но однажды их совместные фото попали в сеть. Реакция была взрывной – имя Шокат попало в тренды Twitter:

Все мои друзья спрашивали, что происходит, пересылали мне фотографии. Я просто была ошеломлена. Это то чувство, словно ты голый в школе: “Боже мой, все смотрят на меня”.

Брэд Питт и Алия Шокат на выставке в Лос-Анджелесе

Алия призналась, что ее родственники узнали о “романе” из прессы, и добавила, что ее бабушка настолько впечатлилась этим слухом, что даже купила журнал со статьей о ее внучке и кумире миллионов:

Там написано: “Новенькая у Брэда!”. А внутри старые фотографии из Instagram, на которых я и друзья за ужином. Называлась статья вроде “Все об Алии”. Вся эта выдуманная история о том, как мы лечили душевные раны друг друга, проводя время вместе. Я спросила свою бабушку: “Зачем тебе это?”. А она ответила: “Это же ты и этот знаменитый киноактер! Там твое лицо!”. Я была смущена этим. Я сказала ей, что она должна выбросить журнал, но она только посмеялась.