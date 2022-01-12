Новак Джокович сделал заявление на фоне подозрений в манипуляциях с медотводом и угрозы тюремного срока

Сербского теннисиста и первую ракетку мира Новака Джоковича выпустили на свободу после нескольких дней в иммиграционном изоляторе Мельбурна из-за отсутствия вакцины от COVID-19, но он все еще ждет решения местных властей по поводу своего участия в Australian Open. Ожидание ему “скрашивают” новые публикации в мировой прессе. Так, немецкие журналисты провели свое расследование и теперь обвиняют теннисиста в вероятной подделке анализа на коронавирус, за счет которого он получил медотвод от вакцинации и право въехать в Австралию на соревнования.

Журналисты немецкого издания Spiegel проверили QR-коды тестов Джоковича и выяснили, что информация о положительном тесте теннисиста появилась в сербской базе данных лишь 26 декабря, спустя десять дней после анализа. И номер положительного теста не соответствует заявленной дате сдачи – 22 декабря. Джоковича фактически уличили в манипуляциях с тестами. В Сербии за подобное правонарушение предусмотрено наказание – штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

Новак в свою очередь пытается оправдаться, уверяя, что во время всех его контактов в период с 16 по 18 декабря он соблюдал все правила безопасности и чувствовал себя хорошо. При этом Новак признал свою ошибку, что вовремя не изолировался, получив положительный ПЦР-тест.

14 декабря я присутствовал на баскетбольном матче в Белграде, после которого стало известно, что ряд его участников сдали положительные тесты на COVID-19. Несмотря на отсутствие симптомов, 16 декабря я сдал экспресс-тест на антиген, который был отрицательным, и из предосторожности в тот же день сдал официальный ПЦР-тест. На следующий день я побывал на теннисном мероприятии в Белграде, чтобы вручить награды детям. И перед тем, как отправиться туда, сдал еще один экспресс-тест на антиген, который был отрицательным. У меня не было симптомов. Я чувствовал себя хорошо на тот момент и не получал уведомление о положительном результате ПЦР-теста.

На следующий день, 18 декабря, я находился в своем теннисном центре в Белграде, чтобы выполнить давнее обязательство для интервью L`Equipe и фотосессии. Я отменил все остальные мероприятия, кроме интервью L`Equipe. Я чувствовал себя обязанным провести интервью L`Equipe, так как не хотел подвести журналиста. При этом я социально дистанцировался и носил маску, за исключением фотосессии. Возвращаясь домой после интервью, чтобы изолироваться на необходимый период, я размышлял, что мой поступок был ошибкой. Сейчас я согласен с тем, что мне следовало перенести интервью.

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Публикация от Novak Djokovic (@djokernole)

Кроме того, Новака обвиняют еще и в том, что он сознательно дезинформировал австралийские власти, не указав в анкете для получения визы все страны, в которых находился в течение двух недель до прилета в Австралию. Подобный обман по австралийским законам карается тюремным сроком до года. Новак в своем заявлении уверяет, что это была “непреднамеренная ошибка”:

Что касается моего заявления о поездке, то оно было представлено от моего имени моей группой поддержки, как я и сказал иммиграционным чиновникам по прибытии. Мой агент, поставивший отметку в неправильном квадрате о моих предыдущих путешествиях перед приездом в Австралию, искренне извиняется за административную ошибку. Это была человеческая ошибка и уж точно не преднамеренная, – говорится в заявлении Новака Джоковича, которое заканчивается так: – Играть на Открытом чемпионате Австралии всегда было честью и привилегией для меня. Australian Open очень любят игроки, болельщики и сообщество, не только в Виктории и в Австралии, но и по всему миру. И я просто хочу иметь возможность соревноваться против лучших игроков мира и выступать перед болельщиками, одними из лучших в мире.

Как сообщает австралийская пресса, окончательное решение о пребывании Джоковича в стране и его участии в турнире Большого шлема, скорее всего, примут в четверг или пятницу.

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Публикация от Novak Djokovic (@djokernole)