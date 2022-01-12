 

Блондинка с миловидным лицом: что известно о молодой вдове Зеленского

12.01.2022, 16:42, Разное
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Известный российский журналист Михаил Зеленский скоропостижно скончался 11 января. Это произошло на курорте в Доминиканской республике, где телеведущий отдыхал вместе со своей 39-летней супругой Милой Рубинчик. Пока одни недоумевают, как страшная трагедия могла произойти с крепким мужчиной в самом расцвете сил, другие активно обсуждают поведение молодой вдовы экс-ведущего программы “Прямой эфир” и даже обвиняют ее в случившемся.

Мила Рубинчик – психолог, автор известного YouTube-канала “Прокрастинатор” и третья супруга Михаила Зеленского. Пара поженилась в 2018 году, судя по всему, жила душа в душу, но не завела общих детей. У Михаила остались две наследницы от прошлых отношений, у Милы тоже есть маленькая дочка. Казалось, общественность должна была пособолезновать женщине, так рано потерявшей мужа. Однако далеко не все захотели проявить эмпатию и тактичность, да и сама Мила совершила странный поступок.

Сразу после трагедии Рубинчик поспешила очистить свой “Инстаграм”, удалив даже счастливые снимки с мужем. Кроме того, вдова Зеленского отложила телефон подальше, буквально игнорируя входящие. Тем временем общественность и не подумала пожалеть убитую горем Милу. В комментариях к новости о смерти ведущего некоторые обвинили “молодую блогершу” в том, что она якобы загубила мужа.

Какой бы не считали Рубинчик злопыхатели, судя по всему, Зеленский души не чаял в любимой. На снимках пара казалась идеальной, а супруги буквально светились от счастья вместе. К тому же, Михаил не раз восхищался женой, которая моложе его на семь лет, в соцсетях.

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Публикация от mikhail_zelenskiy (@mikhail_zelenskiy)

Неудивительно, что журналист то и дело расхваливал любимую, ведь Мила действительно хороша собой. Вряд ли светлые волосы, выразительные глаза, стройная фигура и миловидная внешность супруги ведущего может оставить мужчин равнодушными. Однако на одной красоте далеко не уедешь. Рубинчик может похвастаться не только внешней привлекательностью, но и своим делом.

Третья супруга Михаила ведет популярный YouTube-канала “Прокрастинатор”, где рассказывает о том, как обрести цель в жизни, победить лень и депрессию, и рекламирует собственный курс “Инструкция по управлению женщиной”. А в “Инстаграм” на Милу подписаны 50 тысяч человек.



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