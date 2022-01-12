Автоэксперт Павел Сидоров объяснил, как правильно очистить машину от снега и льда

Директор одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров поделился рекомендациями по очистке автомобиля от снега или льда. Это позволит водителям не только сэкономить время в зимний период, но и сохранить целостность машины.

Эксперт советует при чистке автомобиля легкими движениями смахивать снежное покрывало со стеклянного и лакокрасочного покрытия при помощи ворса щетки. Но при этом нельзя трогать места, где снег прилип.

Если щетки стеклоочистителя примерзли к стеклу, то их нельзя отрывать руками. Кроме того, Павел Сидоров подчеркивает, что нужно воздержаться от желания привести в действие поводки стеклоочистителя, включив привод. Так можно поломать сами щетки или их моторчик. Для решения данной проблемы лучше всего включить прогрев машины и подождать несколько минут, а после – рукой убрать уже талую наледь вокруг щеток.

Также Павел Сидоров подсказал, как следует действовать при замерзании дверей автомобиля. Эксперт предостерег от использования чрезмерной силы при попытках открыть ручку, чтобы не оторвать резинки уплотнения. Более правильным будет постепенное прижимание и оттягивание двери. В результате она поддастся благодаря тому, что уплотнение углубится внутрь и отстанет от кузова.

Источник: auto.1prime.ru